Hōʻike ʻo Android i ka hoʻololi hou ʻana i ka inoa me ka ʻike hou ʻana

Ua hāʻawi ʻo Google i ka Android i kāna hoʻololi hou ʻana i ka brand mua i loko o ʻehā mau makahiki i kona hoʻomākaukau ʻana no ka hoʻomaka ʻana i ka Android 14. ʻO ka ʻike hou ʻia e hoʻohālikelike i ka hoʻopaʻa inoa ʻana o Android me Google, e hoʻoikaika ana i ko lākou pilina. ʻO ka hoʻololi i ʻike nui ʻia ʻo ka hoʻololi ʻana mai ka 'android' āpau a hiki i ka 'Android,' e hoʻohui ana i ke kaumaha i ka huaʻōlelo a me ke kuhikuhi ʻana i kona kūlana ma ke ʻano he huahana Google.

ʻO ka mascot bugdroid iconic, kahi hōʻailona o Android no nā makahiki, ʻaʻole i loli akā ua hoʻololi ʻia i kahi hana 3D no kēia hōʻailona hōʻailona. ʻOiai ka nele o ka ʻōlelo, ʻike ʻia ka bugdroid ma ka honua a hoʻokomo i ka ʻuhane o Android.

E hoʻokō ʻia ka branding Android hou ma nā polokalamu a me nā paepae ma hope o kēia makahiki, e hui pū ana me nā hoʻokuʻu o Android 14 a me ka Pixel 8 Series. Hoʻoikaika kēia ʻike hou i ka pilina ikaika ma waena o Android a me Google, e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o nā polokalamu a me nā lawelawe a Google i loko o ka kaiaola Android.

Ma kahi o ka makeover brand, ke hoʻolauna nei ʻo Google i nā hiʻohiʻona hou ma o kāna Quarterly Feature Drop no ka Android. Aia kēia mau mea hoʻonui i ka widget Assistance At a Glance a me ka hiki ke hoʻohui i ka QR code a me ka barcode pass i Wallet, e hoʻonui hou aku i ka maʻalahi a me ka hana no nā mea hoʻohana Android.

Me kēia hōʻailona hōʻailona a me nā mea hou e hoʻomau nei, ua mākaukau ʻo Android a me Google no ka wā e hiki mai ana, e hōʻoia ana e hoʻomau ka ulu ʻana o nā mea ʻelua a hoʻokō i nā pono o nā mea hoʻohana ma ka honua holoʻokoʻa.

Nā wehewehena:

- Android: ʻO Android kahi ʻōnaehana lawelawe kelepona i hoʻomohala ʻia e Google.

- Hoʻololi hou i ka brand: He hoʻololi a hōʻoluʻolu paha i ka ʻike maka o kahi brand a me nā mea e hoʻohālikelike ai i kāna mau pahuhopu a me kona kūlana.

- Bugdroid: ʻO ka bugdroid ka mascot o Android, he robot ʻōmaʻomaʻo e hōʻike ana i ka ʻōnaehana hana Android a me kona kaiāulu.

- QR code: ʻO ka QR code kahi ʻano barcode i loaʻa ka ʻike i hoʻopaʻa ʻia a hiki ke nānā ʻia me ka hoʻohana ʻana i kahi kelepona a i ʻole QR code heluhelu.

- Pixel 8 Series: ʻO ka Pixel 8 Series e pili ana i nā kelepona e hiki mai ana i hoʻokuʻu ʻia e Google ma lalo o ka brand Pixel.

Nā Puna: Aia ka ʻike ma kēia ʻatikala ma ka ʻatikala kumu a me ka ʻike ākea.