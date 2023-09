Ua ʻōlelo ʻia ʻo Google Tensor G3 e hoʻohana i ke ʻano Packaging Hou e hoʻomaikaʻi ai i ka hana

Ua hoʻohālikelike ʻia nā pahu Tensor a Google i kekahi mau pilikia e pili ana i ka hana a me ka pono i ka wā i hala. ʻO nā pilikia e pili ana i ka modem a me ka wela nui ua hopena i ka ikaika hōʻailona nāwaliwali a me ke ola pākaukau maikaʻi ʻole no nā kelepona Pixel. Eia nō naʻe, me ka hoʻokuʻu ʻana o Google Tensor G3 e hiki mai ana, me he mea lā ke hana nei ka ʻoihana i nā hana e hoʻoponopono ai i kēia mau pilikia.

Wahi a nā lono, ʻo ka Pixel 8, e hōʻike ana i ka chip Tensor G3, e hoʻokomo i kahi hoʻolālā kumu hou a hoʻomaikaʻi i ka lako. Eia kekahi, ua manaʻo kahi mea hoʻohana Twitter i kapa ʻia ʻo @Tech_Reve e hoʻohana ka chip G3 i kahi ala hoʻopili hou i kapa ʻia ʻo FO-WLP (Fan-out Wafer-level packaging), ʻo ia ka mea mua no Samsung's Foundry. Ke manaʻo nei kēia ʻano hoʻopihapiha e hōʻemi i ka nui holoʻokoʻa o ka chip me ka hoʻonui ʻana i kāna hana wela.

Hiki ke hoʻomaikaʻi maikaʻi ʻia ka hana holoʻokoʻa o ka chip Tensor G3 i ka hoʻohana ʻana i ke ʻano hoʻopihapiha FO-WLP. ʻO kekahi o nā pilikia nui o ka hanauna i hala aku nei, ʻo ia ke ʻano o ka wela, ʻoi aku hoʻi i nā mahana wela o ke kauwela. Me ke ʻano o ka hoʻopili hou ʻana, pono e ʻoi aku ka maikaʻi o ka puʻupuʻu a ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka wela.

Ua hōʻike mua ʻia ka hoʻokō ʻana o Samsung i ke ʻano hoʻopihapiha FO-WLP e DigiTimes, a ke hōʻike nei ia i kahi loli i ka hana hana no ka hui. Ma ka hoʻopaʻa ʻana i kahi mea kahiko mai TSMC, manaʻo ʻo Samsung e hoʻonui i kāna hana hana chip.

Hoʻolālā ʻia ʻo Google e wehe i ka Pixel 8 a me Pixel 8 Pro, i hoʻohana ʻia e ka Tensor G3 chip, ma ʻOkakopa 4. ʻOiai ʻaʻole e hiki mai ana ka hoʻolaha kūhelu, ua hāʻawi mua ka hui i kahi sneak peek i nā mea hana, me ka Pixel Watch. 2.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, ʻōlelo ʻia ka puʻupuʻu Google Tensor G3 e hiki mai ana no nā kelepona Pixel e hoʻohana i kahi ala hoʻopihapiha FO-WLP hou, e hoʻomaikaʻi ai i kāna hana wela a me ka hana holoʻokoʻa. Hoʻohui pū ʻia me nā hoʻomaikaʻi ʻana i nā lako a me nā holomua i ka hana hana ʻana o Samsung, manaʻo ʻia ka chip G3 e hāʻawi i nā mea hoʻonui nui ma mua o kona mau mua.

