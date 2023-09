Hōʻike ʻo Google iā Pixel 8 Pro a me Pixel Watch 2 ma mua o ʻOkakopa 4 hanana

Ua hōʻike hou ʻo Google i kahi wikiō teaser i kapa ʻia ʻo "The W8 is Almost Over" ma mua o kāna hanana ʻOkakopa 4. Hōʻike ka wikiō i ka Pixel 8 Pro a me ka Pixel Watch 2. ʻO ka hōʻailona ʻehā kala maʻamau ka hui a hiki i ka hui ʻana o ka 'oo' e hana i kahi 8, e hōʻike ana i ka palette uliuli/'ōmaʻomaʻo/ʻulaʻula-ish i pili pinepine me nā ʻenehana AI generative e like me SGE a E kōkua mai iaʻu e kākau. ʻO ka huaʻōlelo e pili pū ana me ka leʻaleʻa e ʻōlelo nei he "kūkulu electro ambient beat me ka manaʻolana" i kēia māhele.

Hāʻawi ka wikiō teaser i kahi hiʻohiʻona kokoke i ka Porcelain / keʻokeʻo Pixel 8 Pro a me kāna pahu kamera, e hōʻike ana e loaʻa nā kauoha mua ma ʻOkakopa 4. Eia kekahi, hōʻike pōkole ke wikiō i ka Pixel Watch 2, i ʻike ʻia e like me ʻO kona mua me ka mea hoʻohui hui like a me ka hoʻolālā domed. ʻAʻole maopopo i ka wikiō inā ua ʻoi aku ka lahilahi o ka hāmeʻa mai kekahi mau kihi.

ʻO ka mea nui, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻolālā lei aliʻi ma ka Pixel Watch 2 a ʻoi aku ka pōʻai i hoʻohālikelike ʻia i ka hoʻohālike o ka hanauna mua, ʻoiai ʻoi aku ka lahilahi o ke kumu. ʻO ka pihi ʻaoʻao, aia ma luna o ke kumu, me he mea lā ʻoi aku ka liʻiliʻi.

Hoʻopau ʻia ka wikiō teaser me ka ʻike maka o ka Pixel Buds Pro kala ʻula Porcelain a me kahi kiʻi hou o ka Pixel 8 Pro. I ka hōʻuluʻulu ʻana, hōʻike maopopo ʻo Google e hōʻike ʻia kēia hanana i ʻekolu huahana, me ʻelua mau mea hou. Eia nō naʻe, aia kekahi manaʻo no ka hoʻonui ʻana i ka polokalamu no nā headphone.

Source: [Ke hoʻolei nei ʻo Google iā Pixel 8 Pro a me Pixel Watch 2 Ma mua o ʻOkakopa 4 hanana] (ʻatikala kumu me ka ʻole o URL)