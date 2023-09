Ua wehe ʻo Google iā Pixel 8 Pro, Pixel 8, a me Watch 2 ma ka hanana Launch

Ua hoʻokuʻu ʻo Google i kahi wikiō hoʻolaha hou e hōʻike ana i kā lākou mau huahana e hiki mai ana i hoʻonohonoho ʻia e wehe ʻia i kā lākou hanana hoʻomaka i ka lā 4 ʻOkakopa. ʻAʻole maopopo ʻole ʻo Pixel Watch 8 ma India, ʻo ia paha ka hele ʻana o nā hiʻohiʻona Pixel 8 i ko lākou ala i ka ʻāina e pili ana i ka hoʻokuʻu ʻana o ka makahiki o ka Pixel 2 series.

Hāʻawi ka wikiō i kahi ʻike o ke koho kala peach a Pixel 8 a me ke ʻano keʻokeʻo keʻokeʻo Pixel 8 Pro. Eia kekahi, ua hōʻike mua ʻia ka hoʻolaha "ʻike i kāu hāmeʻa" a Google e loaʻa pū ana nā kelepona i ka uliuli a me ka ʻeleʻele. Ma ke ʻano o ka hoʻolālā, ʻike ʻia nā kelepona Pixel hou e like me ko lākou mau mua, e hōʻike ana i kahi kāmela ākea ma ke kua a me nā ʻaoʻao palupalu. Hoʻohui maikaʻi ʻia ka pahu pahupaʻikiʻi me ke kiʻi o ke kelepona, e hana ana i kahi nani nani.

Ma lalo o ka puʻupuʻu, manaʻo ʻia ka Pixel 8 a me Pixel 8 Pro e ka Google Tensor G3 chipset. Hoʻopaʻa pū ka wikiō hoʻolaha i ka hiki ʻana o kahi hoʻonohonoho kamera hope ʻelua ma ka Pixel 8, aʻo ka Pixel 8 Pro e hoʻokiʻekiʻe i ʻekolu mau kāmela, me kahi lens-style periscope no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hiki. ʻO ka mea nui, ʻo ka hiʻohiʻona 8 Pro pū kekahi me kahi sensor wela, ʻoiai ʻaʻole i hōʻike ʻia kāna hana pololei.

Manaʻo ʻia nā kelepona ʻelua e hoʻouna me ka Android 14 ma waho o ka pahu, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i ka ʻike polokalamu hou loa. E like me ka Pixel Watch 2, kaʻana like ia me kona mea i loaʻa mua, e hōʻike ana i kahi ʻano laka wili no ke kaula a me ka lei metala ma ka ʻaoʻao. ʻOiai aia paha kahi mana Bluetooth a me LTE i loaʻa, aia paha e hele mai ka wati i kahi ʻano hōʻike hoʻokahi. Manaʻo ka polokalamu e hōʻike i kekahi mau tweaks a me AI optimizations, me nā maka wati hou.

Hāʻawi ka wikiō hoʻolaha i kahi sneak peek i ka Pixel Buds e hiki mai ana, kahi huahana lōʻihi mai Google. Ke kali nui nei ka poʻe pā i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o kēia mau pepeiao uila hou.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hoʻohiki ka hanana hoʻolaha e hiki mai ana a Google e hāʻawi i kahi ʻano o nā huahana hoihoi hou, me ka Pixel 8 Pro, Pixel 8, Watch 2, a me Pixel Buds. E hoʻomau no nā kikoʻī hou aku ke kokoke mai ka hanana.

Nā wehewehena:

- ʻO Google Tensor G3 chipset: ʻo Google ponoʻī i hoʻolālā ʻia i ka ʻōnaehana-ma-a-chip e hoʻoikaika ana i kā lākou mau poʻokela poʻokela, i ʻike ʻia no kāna hana kiʻekiʻe a me nā mana AI.

- Pixel Buds: Hoʻokumu ʻia nā pepeiao pepeiao ʻole e Google, e hāʻawi ana i nā ʻano hiʻohiʻona e like me ke kōkua lima lima a me ke kani kiʻekiʻe.

Sources:

- Abhik Sengupta, Hoʻoponopono ʻia e. "Hoʻolaha ʻo Google iā Pixel 8 Pro, Pixel 8, a me Watch 2 i ke wikiō Promo Hou." [Kumu]