Hoʻolaha ʻo Google i ka wehe ʻana o ka Hale Hōʻikeʻike kipa ma ke keʻena poʻo

Ke hoʻolauleʻa nei ʻo Google i kāna makahiki 25 ma ka wehe ʻana i nā puka o ka Google Visitor Experience ma kona keʻena nui ma Mountain View, Kaleponi. Hāʻawi kēia wahi huakaʻi hou i ka poʻe malihini e hoʻolulu iā lākou iho i ka honua o Google a me ke kaiāulu kūloko, e hōʻike ana i kahi cafe lehulehu, kahi hale kūʻai Google, kahi lumi hanana, a me kahi hale kūʻai pop-up e hōʻike ana i nā ʻoihana kūloko.

E wehe ʻia ke kikowaena Google Visitor Experience i ka lehulehu e hoʻomaka ana mai ʻOkakopa 12, 2023. Manaʻo ʻo Google e hāʻawi i kahi ʻike kūʻokoʻa a "Googley" no ka poʻe kipa, piha me ka cafe, nā kiʻi kūloko, nā polokalamu, a me nā mea hou aʻe. Hoʻoikaika ka hui i kāna kūpaʻa e lilo i hoalauna kōkua a hoʻokomo kālā i kahi noho lōʻihi ma Mountain View.

Ma ke ʻano he ʻāpana o ka Visitor Experience, hiki i nā malihini ke hele i nā hanana hui kaiaulu a i ʻole nā ​​​​hui waiwai ʻole ma ka Huddle, kahi wahi i hoʻolālā ʻia e hoʻoulu i nā pilina. Eia hou, loaʻa iā lākou ka manawa e ʻike a kākoʻo i nā ʻoihana kūloko ma ka Pop-Up Shop. Hāʻawi ka Plaza i kahi wahi no ka ʻimi e ulu ai, me nā kiʻi o waho, nā hanana, a me nā papahana. ʻO ka Cafe @ Mountain View ka hale ʻaina mua loa o Google, e hāʻawi ana i wahi no nā malihini e launa pū me nā hoaaloha.

Hoʻohui ʻia i ka ʻike, ke wehe nei ʻo Google i kāna hale kūʻai Google brick-a-mortar mua ma ke Komohana Komohana, aia i loko o ke kikowaena Visitor Experience ma Mountain View. Hāʻawi kēia hale kūʻai i nā malihini e ʻimi mua i nā huahana a me nā lawelawe lako Google.

