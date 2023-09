Ua wehe ʻo Google iā Pixel 8 Series a me Pixel Watch 2 ma mua o ka hoʻokuʻu ʻana

Ua kāhāhā ʻo Google i nā mea a pau ma ka hōʻike ʻana i ka Pixel 8, Pixel 8 Pro, a me Pixel Watch 2 i hoʻokahi mahina ma mua o ka mea i manaʻo ʻia. Ua hoʻokuʻu ʻia kahi wikiō e hōʻike ana i kahi hiʻohiʻona 360-degree o nā kelepona ʻelua, a e loaʻa iā lākou no ka pre-order pololei ma hope o ka hanana ʻana o Made by Google ma ʻOkakopa 4th.

ʻOiai ʻaʻole nui ka manaʻo e pili ana i ke ʻano kino o nā hāmeʻa, ua hōʻoia ka wikiō i ka mana Porcelain mua o ka Pixel 8 Pro, a me kahi koho ʻulaʻula no ka paʻi maʻamau. Hōʻike ka wikiō i ka ʻokoʻa nui ma waena o ka Pixel 8 a me Pixel 8 Pro, me nā lono e hōʻike ana i kahi hōʻike liʻiliʻi liʻiliʻi no ka Pixel 8 i hoʻohālikelike ʻia i kona mua.

Ma kahi o nā kelepona, hōʻoia ka wikiō ʻelua i kahi kaula porcelain no ka Pixel Watch 2, e pili ana i ka Pixel 8 Pro. ʻO kēia wehe ʻana o nā hāmeʻa e hiki ai iā Google ke hōʻike i ka hoʻolālā a me nā hiʻohiʻona me ka ʻole o ka pohihihi a puni lākou.

ʻAʻole maopopo i ke kumu i koho ai ʻo Google e hōʻike mua i nā kelepona, akā hāʻawi iā lākou i kahi manawa e hoʻoulu ai i ka hauʻoli a me ka manaʻolana no kā lākou hanana hoʻolaha e hiki mai ana. E like me nā manawa a pau, hiki i nā mea kūʻai ke manaʻo i ka Pixel series e hāʻawi i nā ʻōlelo aʻo kūʻokoʻa a kūʻokoʻa i ka mea e kūʻai ai.

