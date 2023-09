Ua hōʻike ʻia nā kelepona ʻo Google Pixel 8 a me Pixel Watch 2 ma ke wikiō Teaser

Ma mua o kāna hanana hoʻolaha ma ʻOkakopa, ua hāʻawi ʻo Google iā mākou i kahi sneak peek o kāna mau kelepona Pixel 8 e hiki mai ana a me ka Pixel Watch 2 i manaʻo nui ʻia i kahi wikiō teaser mana. Hōʻike ka wikiō teaser i ka hope a me nā ʻaoʻao o nā mea hana, e hāʻawi ana i kahi ʻike o ka hoʻolālā. Hōʻike ka ʻaoʻao pae no ka hui hou o ka lako lako i nā mea e hiki mai ana.

Wahi a Google, e hōʻike ana nā kelepona Pixel 8 i nā kāmela Pixel kiʻekiʻe loa, i hui pū ʻia me Google AI e hoʻonui i ka ʻike mea hoʻohana. Hōʻike ka hui i nā hiʻohiʻona hoʻoponopono kiʻi i mana AI e like me ka Magic Eraser no ka wehe ʻana i ka clutter hope a me ka Photo Unblur. Loaʻa kēia mau hiʻohiʻona ma nā polokalamu Pixel i kēia manawa, me ka hiʻohiʻona Unuhi Ola e unuhi i nā kamaʻilio i ka manawa maoli.

Hōʻike nā kiʻi leaked e mālama nā kelepona Google Pixel 8 i ka slot kāleka SIM kino, ʻoiai ke ulu nei ke kamaʻilio e pili ana i ka ʻenehana eSIM. Loaʻa paha ka Pixel 8 Pro i nā koho ʻulaʻula, hina, ʻulaʻula, a me nā kala ʻeleʻele, aʻo ka kumu Pixel 8 e hōʻike ʻia me kahi ʻulaʻula-rose gula.

I ka wā ma mua, ua hoʻomaikaʻi ʻia nā kelepona Pixel a Google no kā lākou mau kāmela ikaika, ke ola pākaukau lōʻihi, a me ka hana holoʻokoʻa. ʻO ka Pixel Watch naʻe, ua paʻa ʻia e ka underwhelming ola pākaukau.

ʻO ka hoʻolaha ʻana o nā kelepona Google Pixel 8 e hele mai ma waena o nā leaks a me ka kali ʻana e pili ana i ka hōʻike ʻana o ka iPhone 15 e hiki mai ana a me ka hoʻokuʻu ʻana o Samsung Galaxy S23. Ua hoʻonohonoho ʻia ka wehe ʻana o nā kelepona Google Pixel 8 i kekahi o nā kelepona nui hope loa ma Australia no kēia makahiki.

