E hoʻokuʻu ʻia ʻo Google Pixel 8 Series a me Pixel Watch 2 ma India: ʻO nā mea āpau a mākou e ʻike ai i kēia manawa

Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Google e wehe i kāna moʻo Pixel 8 i manaʻo nui ʻia a me Pixel Watch 2 ma ka hanana 'Made by Google' e hiki mai ana ma ʻOkakopa 4. E loaʻa pū ana nā poʻe poʻokela poʻokela, me ka vanilla Pixel 8 a me Pixel 8 Pro, ma India. E hoʻomaka nā kauoha mua no nā kelepona ma Flipkart mai ka lā ma hope o ka hanana hoʻomaka. ʻO Flipkart ka hoa kūʻai kūʻai pūnaewele no nā hoʻolaha Pixel āpau. Manaʻo ka Pixel 8 e holo ma ka Android 14 a e hōʻike i ka Tensor G3 SoC ikaika.

ʻO kēia ka lua o ka laina laina Pixel e hoʻomaka i India mai 2018, ma hope o ka Pixel 7 series i ka makahiki i hala. ʻAʻole i hoʻokuʻu ʻia ka Pixel 4, Pixel 5, a me Pixel 6 mua ma India. Eia nō naʻe, ʻo nā hiʻohiʻona A-series i hoʻohaʻahaʻa ʻia, e like me ka Pixel 4a, Pixel 6a, a me Pixel 7a, i hoʻomaka i kā lākou hoʻomaka ma ka ʻāina.

ʻAʻole ʻike ʻia ke kumu kūʻai a me ka lā kūʻai mua no ka Pixel 8 series ma India. Eia naʻe, hōʻike nā hōʻike e hiki ke kūʻai ʻia ka Pixel 8 ma kahi o Rs. 78,400 no ka 128GB o ka waiho ʻana a me Rs. 85,200 no ka 256GB waihona ʻokoʻa. ʻO ka Pixel 8 Pro, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hiki ke kumukūʻai ma kahi o Rs. 1,10,900 no ke kumu hoʻohālike 128GB a me Rs. 1,17,500 no ke kumu hoʻohālike 256GB.

Ma nā ʻōlelo kikoʻī, manaʻo ʻia ka Pixel 8 a me Pixel 8 Pro e hōʻike i nā hōʻike hōʻike hōʻano hou 120Hz a holo ma Android 14. Hiki i ka Pixel 8 Pro ke hele mai me nā mea ʻike kamera hou a me kahi ʻike wela, me kahi pā 4,950mAh me 27W. kākoʻo hoʻopiʻi wikiwiki uea. Ua ʻōlelo ʻia ʻo Pixel 8 e loaʻa i kahi pākaukau 4,485mAh me 24W uea hoʻopiʻi a me 12W kākoʻo kelepona ʻole.

E mālama ʻia ka hanana hoʻolaha 'Made by Google' ma ʻOkakopa 4 ma 10:00am manawa kūloko ma New York. Ma kahi o ka Pixel 8 series, e hoʻolauna pū ʻo Google i ka Pixel Watch 2 a me Pixel Buds Pro.

Sources:

- X (Twitter ma mua)

- Orbital, nā Gadgets 360 podcast