Hoʻonui ʻo Google Chrome i ka hiʻohiʻona palekana me ka pale phishing manawa maoli

Ua hoʻolaha hou ʻo Google i kāna hoʻoholo e hoʻopau i ka hiʻohiʻona ʻo Google Chrome Safe Browsing maʻamau, me nā hoʻolālā e hoʻololi i nā mea hoʻohana a pau i kāna hiʻohiʻona Enhanced Safe Browsing. Ke manaʻo nei kēia neʻe e hāʻawi i ka pale phishing manawa maoli i kēlā me kēia mea hoʻohana i ka wā e nānā ana i ka pūnaewele.

Mai ka makahiki 2007, ua hoʻohana ʻo Google Chrome i ka hiʻona palekana Safe Browsing, kahi e pale ai i nā mea hoʻohana mai nā pūnaewele ʻino e puʻunaue ana i nā polokalamu ʻino a hōʻike i nā ʻaoʻao phishing. Ke komo nā mea hoʻohana i kahi pūnaewele, hoʻopaʻa ʻia ʻo Chrome i ka waihona me kahi papa inoa kūloko o nā URL ʻino i ʻike ʻia. Inā loaʻa kahi pāʻani, pāpā ka polokalamu kele pūnaewele i ka pūnaewele a hōʻike i kahi ʻōlelo aʻo.

Eia naʻe, ʻo ka hilinaʻi ʻana i kahi papa inoa i hoʻokipa ʻia ma ka ʻāina e kau i nā palena. ʻAʻole hiki iā ia ke pale i nā mea hoʻohana mai nā pūnaewele hewa hou i ʻike ʻole ʻia ma ka papa inoa i ka manawa o ka hoʻohou hope. I ka pane ʻana i kēia paʻakikī, ua hoʻolauna ʻo Google i ka hiʻohiʻona Enhanced Safe Browsing i 2020. Hāʻawi kēia ʻano hoʻonui i ka pale manawa maoli ma ka nānā ʻana i nā pūnaewele e kūʻē i ka waihona kapuaʻi o Google i ka manawa o ke komo ʻana.

ʻO ka hoʻokomo ʻia ʻana o Enhanced Safe Browsing e hele mai ma ke kumu kūʻai pilikino. E hoʻouna ʻo Chrome i nā URL, me ka hoʻoiho ʻana, hoʻi i nā kikowaena Google e hoʻoholo ai inā he pilikia lākou. Eia hou, e hoʻouna ʻia kahi laʻana liʻiliʻi o nā ʻaoʻao iā Google e ʻike i nā hoʻoweliweli hou. Eia nō naʻe, mālama ʻia ka pilikino o nā mea hoʻohana, no ka mea, ua hoʻopili ʻia kēia ʻikepili i hoʻoili ʻia i kā lākou moʻokāki Google wale nō no ka ʻike ʻana i nā hoʻouka kaua.

Ua kūpaʻa ʻo Google e ʻōwili i ka hiʻohiʻona Enhanced Safe Browsing i nā mea hoʻohana Chrome āpau i nā pule e hiki mai ana, e kāpae ana i ka hiki ke hoʻi i ka mana hoʻoilina. ʻO ke kumu ma hope o kēia hoʻoholo ʻana, ʻo ia ke pani i ka manawa manawa ma waena o ka ʻike a me ka pale ʻana i nā mea hoʻoweliweli. ʻOiai e loaʻa ana nā mea hou o ka mana hoʻoilina i kēlā me kēia 30 a 60 mau minuke, ʻike ʻia ka noiʻi ʻana he 60% o nā kāʻei kapu phishing no 10 mau minuke wale nō. Manaʻo ʻo Google i ka hoʻomaikaʻi ʻana o 25% i ka pale ʻana i ka malware a me nā hoʻoweliweli phishing ma o ka hana ʻana i kēia hoʻololi.

ʻOiai e hōʻike ana kekahi mau mea hoʻohana i ka hopohopo e pili ana i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili kele no ka hoʻolaha hoʻolaha ʻana a i ʻole nā ​​kumu ʻē aʻe, ʻōlelo ʻo Google e hoʻohana wale ʻia ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia ma o Enhanced Safe Browsing no ka pale ʻana i nā mea hoʻohana a me nā polokalamu Google. Eia nō naʻe, mau nā nīnau e pili ana i ka hoʻohui ʻana o kēia ʻikepili i loko o ka pahu huna huna a Google. Ua hiki aku ʻo BleepingComputer iā Google no ka wehewehe ʻana a e hoʻohou i ka ʻatikala e like me ia.

Sources:

– BleepingComputer