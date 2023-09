Ka hoʻomaopopo ʻana i ka Google's Privacy Sandbox: The Future of User Data Tracking

Ua hoʻolauna hou ʻo Google i kahi hui hou o nā hiʻohiʻona i kapa ʻia ʻo Privacy Sandbox, kahi e hōʻike nei i kahi loli koʻikoʻi i ka hahai ʻana o Chrome i ka ʻikepili mea hoʻohana no nā kumu hoʻolaha. Hoʻololi kēia hoʻololi i ka hoʻohana kuʻuna o nā kuki ʻaoʻao ʻekolu me kahi ʻōnaehana hou e paʻi pololei i ka mōʻaukala mākaʻikaʻi o ka mea hoʻohana e hōʻiliʻili i ka ʻike e pili ana i ka hoʻolaha "kumuhana."

Ma mua, ua hoʻohana ʻia nā kuki ʻaoʻao mua e hāʻawi i kahi ʻike mākaʻikaʻi pilikino, ʻoiai nā kuki ʻaoʻao ʻekolu i ʻae i nā mea hoʻolaha e nānā i nā mea hoʻohana ma nā pūnaewele like ʻole. Eia nō naʻe, ua ʻike pinepine ʻia kēia mau kuki ʻaoʻao ʻekolu i mea hoʻoweliweli ma ke ʻano o ka pilikino.

Manaʻo ʻo Google's Privacy Sandbox e hoʻoponopono i kēia mau manaʻo pilikino ma o ka hāʻawi ʻana i kahi ʻōnaehana ʻoi aku ka maopopo a me ka hoʻomalu ʻia no ka nānā ʻana i nā hoʻolaha. Ma kahi o nā kuki, hāʻawi ʻo Chrome i nā kumuhana hoʻolaha, ʻo ia nā hōʻuluʻulu kūlana kiʻekiʻe o ka ʻano mākaʻikaʻi o ka mea hoʻohana i hiki i nā hui ke komo i nā hoʻolaha ma nā kumuhana kikoʻī. ʻO nā hiʻohiʻona ʻē aʻe he Protected Audience, ka mea hiki ke kūʻai hou aku, a me Attribution Reporting, ka mea e hōʻiliʻili i ka ʻikepili ma nā kaomi hoʻolaha.

ʻOiai ke hoʻonoho nei ʻo Google i ka Privacy Sandbox i mea e hoʻomaikaʻi ai i ka pilikino o ka mea hoʻohana, aia nā manaʻo like ʻole i kona hopena. Ma ka lima hoʻokahi, hiki i ka ʻenehana nānā ke hoʻonui i ka ʻike mea hoʻohana ma o ka hāʻawi ʻana i nā manaʻo pilikino a me nā hoʻomanaʻo. Ma kekahi ʻaoʻao, ʻoluʻolu paha kekahi mau mea hoʻohana i kēia pae o ka nānā ʻana.

Inā makemake ʻoe e pale i ka nānā ʻana, aia nā mea ʻē aʻe i loaʻa. ʻO nā polokalamu kele pūnaewele kūikawā e like me DuckDuckGo a me Brave e hoʻokumu i ka pilikino o ka mea hoʻohana. Eia hou, ua pāpā ʻo Safari a me Firefox i nā kuki ʻaoʻao ʻekolu ma ka paʻamau.

No ka poʻe e hoʻohana ana iā Google Chrome, hiki ke ʻike ʻia nā hoʻonohonoho Sandbox Privacy ma lalo o Settings> Ads privacy. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻololi i kēlā me kēia ʻāpana a i ʻole hoʻokahi, ma muli o kā lākou makemake. Pono e hoʻomaopopo ʻia ʻo ka hoʻopau ʻana i kēia mau hiʻohiʻona hiki ke hoʻopili i ka hōʻiliʻili a kaʻana like ʻana i ka ʻikepili mea hoʻohana.

Ma kahi honua kahi i manuahi pinepine ai nā lawelawe pūnaewele, he mea nui e hoʻomaopopo e hiki mai ke kumukūʻai ma ke ʻano o ka ʻikepili pilikino. E like me nā mea hoʻohana, pono mākou e noʻonoʻo a loiloi i kā mākou mau koho e pili ana i ka pilikino pūnaewele a me ka hoʻoili ʻikepili.

Sources:

- "Hoʻopuka ʻo Google i ka pahu huna pilikino hoʻopaʻapaʻa i nā mea hoʻohana Chrome" (The Conversation)

– “He aha ka pahu huna huna?” (Kokua Google Chrome)