Loaʻa iā Google Chrome kahi hiʻohiʻona hou a me nā hiʻohiʻona hoihoi

Ua hoʻolaha ʻo Google e wehe ana i kahi hiʻohiʻona hou a me nā hiʻohiʻona hoihoi no kāna polokalamu kele pūnaewele Google Chrome. Hoʻopili maikaʻi ʻia kēia mea hou e like me ka mea e hoʻolauleʻa ai ʻo Chrome i kāna makahiki 15th.

ʻO ka hiʻohiʻona e hiki mai ana o Chrome e hoʻokumu ʻia i ka hoʻolālā Material You, nā mea hoʻohana kelepona Android e hauʻoli nei i nā makahiki i hala. Me ka nānā ʻana i ka legibility, ua hōʻano hou ʻo Google i nā kiʻi o Chrome. Ua hoʻohui ʻia nā kumumanaʻo a me nā kala hou e kōkua i nā mea hoʻohana e hoʻokaʻawale i waena o nā profile like ʻole, e like me ka hana a me nā moʻolelo pilikino.

Ma waho aʻe o nā loli hiʻohiʻona, e hōʻano hou ʻia ka papa hoʻonohonoho e hāʻawi i nā mea hoʻohana i nā koho hou aʻe no nā hiʻohiʻona maʻalahi. Loaʻa ka ʻike wikiwiki i nā hoʻonui Chrome, Google Translate, a me Google Password Manager ma o ka papa kuhikuhi Chrome.

ʻAʻole wale e loaʻa i ka polokalamu Chrome ponoʻī kahi mea hou, akā e hoʻopau ʻia ka Chrome Web Store i kahi loiloi ʻike me ka Material You Design. ʻO kēia ʻōlelo hoʻolālā, i hoʻokomo ʻia me ka Android 12, hoʻonui i ka mea hoʻohana me nā kala hou aʻe, kahi UI maʻalahi, a me ka hiki ke hana i nā kala o kēlā me kēia mea.

No ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻike mākaʻikaʻi, e hoʻolauna ka Chrome Web Store i nā ʻāpana hoʻonui hou a me nā ʻōlelo aʻoaʻo pilikino, e lawe ana i ka hoʻoikaika ʻana mai Google Play. Eia hou, ke hoʻonui nei ʻo Google i kāna Hōʻike Palekana e hoʻokomo i nā mea hoʻonui, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e ʻike i nā hoʻonui i paʻi ʻole ʻia e kūʻē i nā Kūlana o ka lawelawe a Google.

Manaʻo ʻo Google e hoʻomaikaʻi i kāna mau hiʻohiʻona AI, ʻoiai me kāna mea ʻimi ʻimi, ʻo Bard. E hāʻawi kēia mana AI generative i nā mea hoʻohana i nā hōʻuluʻulu nīnau, e like me kahi hiʻohiʻona i loaʻa ma Microsoft Edge.

Ma ka ʻōlelo o ka palekana, ke hoʻomaikaʻi nei ʻo Google Chrome i kona pale ʻana i nā polokalamu malware a me nā hoʻoweliweli phishing me nā loiloi manawa maoli e kūʻē i nā pūnaewele ʻike hewa ʻole a Google ma o Google Safe Browsing. Manaʻo ʻia kēia hoʻonui e lawe mai i kahi hoʻomaikaʻi 25% i ka pale.

ʻO ka mea hope loa, ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Google e hoʻolauna i kāna mau kelepona Pixel 8 hou i kēia mahina, e hoʻohui ana i ka laina o nā polokalamu e ulu nei.

Hōʻike kēia mau mea hou a me nā hoʻomaikaʻi ʻana i ka manaʻo o Google e hāʻawi i nā mea hoʻohana i kahi ʻike makaʻala, pilikino, a palekana hoʻi.

Sources:

- Blog Google: Loaʻa iā Chrome kahi nānā hou

- Nā mea āu i hoʻolālā ai: ka ʻōlelo hoʻolālā hou o Android 12