Huna ʻo Google Calendar i nā hana i hoʻopau ʻia ma ka paʻamau

Ke koi ʻia nei nā mea hoʻohana Google Calendar ma ka pūnaewele e pili ana i kahi mea hou e hūnā i nā hana i hoʻopau ʻia. ʻO ia hoʻi, ke hoʻopau nā mea hoʻohana i kahi hana, ʻaʻole ia e ʻike hou ʻia ma kā lākou kalena ke ʻole lākou e koho e hōʻike. Hiki ke loaʻa ke koho e hoʻololi i kēia hoʻonohonoho paʻamau ma ke kaomi ʻana i ka mea hoʻololi ʻike manawa manawa a koho i ke koho i makemake ʻia.

ʻO ka hoʻoholo e hūnā i nā hana i hoʻopau ʻia e hoʻomaikaʻi i ka ʻike mea hoʻohana. Manaʻo kekahi mau mea hoʻohana he mea hoʻohilahila a ʻaʻole pono ke ʻike i nā hoʻomanaʻo o nā hana a lākou i hoʻopau ai, ʻoiai inā he mau hana liʻiliʻi a hana hou paha lākou. Eia naʻe, makemake nā mea hoʻohana ʻē aʻe e mālama i nā hana i ʻike ʻia me nā hanana kalena ʻē aʻe.

Pono e hoʻomaopopo ʻia nā hanana i hana ʻia mai Gmail, e like me nā hanana lele, e nalowale hoʻi ma hope o kekahi manawa. Ke hāpai nei kēia i ka nīnau inā paha e paʻa nā hanana alemanaka ke ʻike ʻia lākou ma Google Calendar. ʻOiai hiki ke nānā i hope i nā hana i hoʻopau ʻia i loko o Google Tasks, ʻo ka hiki ke ʻike pololei iā lākou ma ka kalena hiki ke lilo i mea pono no kekahi mau mea hoʻohana.

I kēia manawa, loaʻa kēia hoʻonohonoho hou ma ka mana pūnaewele o Google Calendar. ʻAʻole maopopo ia inā he hoʻonohonoho hoʻokahi a pili paha i ka moʻokāki holoʻokoʻa. ʻAʻole maopopo i ka wā e ʻōwili ʻia ai kēia hoʻonohonoho i nā polokalamu Android a me iOS.

I ka hopena, ʻo ka hoʻoholo a Google Calendar e hūnā i nā hana i hoʻopau ʻia ma ke ʻano he manaʻo e hoʻomaikaʻi i ka ʻike mea hoʻohana a hōʻemi i ka clutter pono ʻole ma ka kalena. Hiki i nā mea hoʻohana makemake e ʻike i nā hana i hoʻopau ʻia ke komo iā lākou ma o Google Tasks. Loaʻa kēia hōʻano hou ma ka mana pūnaewele o Google Calendar, me ka ʻole o ka manawa i hoʻopaʻa ʻia no kona loaʻa ʻana ma nā polokalamu kelepona.

