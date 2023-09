Ke hoʻomohala nei ʻo Google i nā Emoji Reactions no Gmail

Ke hoʻomohala nei ʻo Google i kahi hiʻohiʻona hou no Gmail e hiki ai i nā mea hoʻohana ke pane i nā leka uila me ka emoji, e like me ka hoʻokō ʻana o ka emoji i loaʻa ma nā paepae e like me Outlook. Ua ʻike ʻia nā hōʻike o kēia hiʻohiʻona i nā mea hou i ka Gmail app no ​​iOS a me Android.

Ua hōʻike mua ʻia ka hiʻohiʻona e The Tape Drive ma hope o ke code e hōʻike ana i nā hopena emoji i loaʻa i ka iOS Gmail app. Ua loaʻa nā hōʻike hou aʻe ma ka Gmail APK hou loa no ka Android, e hōʻoiaʻiʻo ana i nā ʻōlelo e pili ana i ka hiʻohiʻona e hiki mai ana. Wahi a ke code, ʻo ka hiʻohiʻona ka "hiki koke mai" a ʻo kekahi mau mea hoʻohana Gmail i waena o ka poʻe mua e loaʻa i nā hopena emoji.

Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻohana pololei i nā hopena emoji mai ka pale leka uila a i ʻole ka papa kuhikuhi ʻekolu-dot overflow i loko o Gmail. Eia nō naʻe, aia kekahi mau palena, e like me ka hiki ʻole ke hoʻohana i kekahi mau hopena emoji ma nā leka i hoʻopili ʻia, ma nā hui nui, a i ʻole inā ua bcc ka mea hoʻohana. Eia hou, aia paha he pāpale o 20 emoji reactions no kēlā me kēia leka uila a me kekahi mau memo i ka palena o 50 kū hoʻokahi.

ʻAʻole ʻo Google i hoʻolaha i ka lehulehu e pili ana i ka hiʻohiʻona emoji reactions no Gmail. I ka noi ʻia ʻana no ka hōʻoia ʻana, ua pane mai kahi waha ʻōlelo Google me kahi pāʻani pāʻani "😉,✋📻" a ʻōlelo ʻo ia i nā mea a pau e "hoʻomau."

Me kēia hiʻohiʻona hou, hiki i nā mea hoʻohana Gmail ke hōʻike i kā lākou mau pane i nā leka uila me ka hoʻohana ʻana i ka emoji, e ʻoi aku ka manaʻo o ka paepae leka uila e like me kahi app memo. Ke ʻike ʻia nei i ka wā e ʻōwili ʻia ai ka hiʻohiʻona i nā mea hoʻohana āpau, akā hiki i nā mea hoʻohana Gmail ke nānā i mua i ka hoʻohui ʻana i kahi leʻaleʻa a me ka hōʻike ʻana i kā lākou kamaʻilio leka uila i ka wā e hiki mai ana.