Hoʻohana ʻo Glass Health iā AI e kōkua i nā kauka i ka ʻike ʻana i nā maʻi

ʻO Glass Health, kahi hui ʻenehana mālama olakino i hoʻokumu ʻia e Dereck Paul lāua ʻo Graham Ramsey, e manaʻo e hoʻopaʻa i ka ʻokoʻa ma waena o nā polokalamu olakino a me nā mea hou. Hāʻawi ka hui i nā kauka i kahi ʻōnaehana hoʻokele ʻike pilikino i kapa ʻia he puke puke, kahi e hiki ai iā lākou ke mālama a hoʻonohonoho i kā lākou ala i ka ʻike ʻana a me ka mālama ʻana i nā kūlana like ʻole i kā lākou ʻoihana. I kēia mau lā, ua hana ʻo Glass Health i kahi pivot koʻikoʻi i ka generative AI, e hāʻawi ana i kahi mea hana AI i hoʻoikaika ʻia e kahi kumu hoʻohālike ʻōlelo nui (LLM) e hana i nā maʻi maʻi a me nā koho lapaʻau e pili ana i nā hōʻike no nā maʻi.

Hiki i nā kauka ke hoʻokomo i nā hōʻuluʻulu manaʻo o ka mea maʻi i loko o ka mea hana AI, me nā demographics pili, ka mōʻaukala olakino, nā hōʻailona a me nā hōʻailona, ​​​​a me nā ʻike o ka lab. Hoʻopili ʻo Glass Health's AI i kēia ʻike a hāʻawi i nā kauka i kahi papa inoa o nā maʻi maʻi e noʻonoʻo ai. Hoʻopuka ka mea hana i kahi paukū loiloi hihia, kahi e loaʻa ai ka ʻike wehewehe e pili ana i nā haʻawina diagnostic kūpono. Hiki ke hoʻoponopono ʻia a hoʻohana ʻia kēia mau loiloi no nā moʻolelo lapaʻau a i ʻole kaʻana like me ke kaiāulu Glass Health.

ʻOiai ʻo Glass Health's AI paʻa i ka ʻōlelo hoʻohiki nui, aia nā hopohopo e pili ana i ka pololei a me ka hilinaʻi o nā ʻōnaehana AI like i ka ʻoihana mālama ola. ʻO nā mea hoʻomaka AI ʻē aʻe, e like me Babylon Health, ua alo i ka nānā ʻana no ka hoʻopiʻi ʻana e hiki i kā lākou ʻenehana ke hoʻokō i nā kauka kanaka. Eia kekahi, aia kekahi mau manawa i hāʻawi aku ai nā ʻōnaehana AI generative i nā ʻōlelo aʻoaʻo hoʻopunipuni a ʻino paha. He mea koʻikoʻi ka loiloi pono ʻana i ka pono a me nā manaʻo kūpono o kēia mau mea hana.

Ke manaʻo nei ʻo Glass Health e hoʻoponopono i kēia mau pilikia ma ka hoʻopili ʻana i kāna LLM me nā alakaʻi alakaʻi i hana ʻia a loiloi ʻia e kāna hui kauka hoʻonaʻauao. Ua manaʻo ʻia nā alakaʻi e hāʻawi i ka mākaʻikaʻi a e hōʻoia i ka hāʻawi ʻana o ka mea hana AI i nā ʻōlelo kōkua me ka ʻole o ka hoʻololi ʻana a i ʻole ke kuhikuhi ʻana i ka hoʻoholo lāʻau lapaʻau. Manaʻo ka ʻoihana e noʻonoʻo ʻia kāna mea hana AI ma ke ʻano he mea kōkua kākoʻo ma mua o kahi mea hana diagnostic definitive a prescriptive paha.

ʻOiai ke hōʻike nei ʻo Glass Health's AI i ka hiki ke hoʻomaikaʻi i ka hana o ka lāʻau lapaʻau, pono hou ka noiʻi a me ka loiloi e hōʻoia i kona palekana a me ka pono. He mea nui ka hoʻoponopono ʻana i nā kuhi hewa a me nā wahi makapō i nā ʻōnaehana AI ma o ka hoʻomaʻamaʻa ʻana iā lākou i nā ʻikepili like ʻole a me ka hoʻopili ʻana i nā limahana mālama olakino i kā lākou hoʻomohala ʻana a me ka nānā ʻana.