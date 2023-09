Ua hui pū ʻo Glamnetics me Harry Potter no Magical Press-On Nails

Ua hui pū ʻo Glamnetics me ka franchise aloha ʻo Harry Potter e hana i kahi hōʻiliʻili kupanaha o nā kui kaomi. Hoʻoulu ʻia e nā hale ʻehā ʻo Hogwarts a me ka puke hope loa o ka moʻo, "Harry Potter and the Deathly Hallows," lawe mai kēia hui ʻana i kahi mana kilokilo i kou manamana lima.

Hōʻike ka hōʻiliʻili i nā kui paʻi 10, me nā hoʻolālā ʻelua no kēlā me kēia Hale Hogwarts: Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin, a me Hufflepuff. Me ʻehiku mau kui ʻano ʻalemona pōkole a me ʻekolu mau kui ʻano oval pōkole, aia kahi kūpono kūpono no kēlā me kēia kupua a me nā kupua.

ʻO kahi hoʻolālā kūʻokoʻa i ka hōʻiliʻili ʻana ʻo ka Marauder's Map nail set. Ke haʻaheo nei kēia mau kui i ka ʻenehana hoʻololi wela, e hoʻololi ana i kahi hue ʻulaʻula hohonu i nā mahana anuanu. Eia naʻe, ke ʻike ʻia i ka wela a i ʻole ke kukui, hōʻike lākou i ka hoʻolālā paʻakikī o ka Marauder's Map, kahi mea i aloha ʻia mai ka moʻo.

ʻAʻole nani wale nā ​​​​kuʻu paʻi Glamnetics akā paʻa nō hoʻi. Loaʻa iā lākou kahi kapa UV e hāʻawi ana i ka hoʻopau ʻālohilohi, me ka hoʻohui pū ʻana i kahi papa pale e hōʻemi i ka ʻokiʻoki a me ka ʻoki ʻana. ʻIke ʻia ka manaʻo paʻa o ka brand i ka hoʻomau ʻana i nā mea vegan a me ka hana ʻino ʻole i hoʻohana ʻia no nā kui, a me ka 100% recyclable PET plastic clear tray.

Hele mai kēlā me kēia pūʻulu o nā kui paʻi me ʻelua ʻaoʻao kui kuʻi, kahi ʻōmole kelu kui kui, kahi faila kui aniani aniani no ke ʻano maikaʻi ʻana, a me ka wehe ʻana i ke kui. Eia kekahi, hāʻawi ka hui pū ʻana i ʻehā mau mea hoʻohui nail i hoʻoulu ʻia e Wizarding World e hoʻomaikaʻi i kāu manicure kilokilo.

Hiki i nā poʻe ke kūʻai aku i nā kui kuʻi Harry Potter no $21.99 pololei mai Glamnetics a i ʻole $22 ma kā lākou hoa kūʻai kūʻai ʻo Ulta. Hoʻolālā ʻia nā kui a hiki i ʻelua pule, e hōʻoia ana e hiki iā ʻoe ke hōʻike i kou aloha i ka honua wizarding me ke ʻano lōʻihi.

Hiki mai kēia hui pū ʻana i kahi manawa hoihoi no ka poʻe pā Harry Potter, ʻoiai ua hoʻolaha ʻo Warner Bros. Discovery i ka hoʻomohala ʻana i kahi moʻo kīwī hou e pili ana i ka moʻo puke puke Harry Potter holoʻokoʻa. E kālele ana kēlā me kēia kau i kahi puke ʻokoʻa, e ʻae ana i ka hanauna hou o ka poʻe heluhelu e ʻike i ke kilokilo o Hogwarts ma ka pale.

