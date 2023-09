Hoʻohanohano ke Kaiāulu Kaumaha i ke ola o Danillo Glenn

Ma ke ahiahi Poaha, ua ʻākoakoa ka lehulehu ma ke kahua i pepehi ʻia ai ʻo Danillo Glenn, ʻelua mau lā ma mua. Ua piha kēia wahi i nā pua, nā baluna, a me nā waimaka i ka ʻākoakoa ʻana o nā kānaka ʻelua haneli e hoʻolauleʻa a hoʻomanaʻo i ke ola o Glenn.

ʻO ka poʻe ʻōpio, me ke kaumaha, hoʻopaʻa i ka pā i hoʻopaʻa ʻia e hoʻopuni ana i ka pā basketball kahi i nalowale ai ʻo Glenn i kona ola. Hoʻokomo lākou i nā pua pua i loko o nā lua o ka pale, a ʻo kekahi poʻe e uē a apo kekahi i kekahi, e ola mau ana ʻo Glenn i ko lākou mau hoʻomanaʻo.

Ma ke ʻano he hoʻomaikaʻi iā Glenn, ua hoʻokuʻu ʻia nā baluna puʻuwai a me nā baluna ma ka leka 'D' i ka lani, me nā ʻōlelo aloha. Ua hele mai ka poʻe i mua, me ka uē ʻana, e kaʻana like i ka haʻalele ʻana o Glenn i kahi hopena hiki ʻole i ko lākou ola. Aia ma waena o lākou ʻo Ann Ervin, ke kupuna wahine o Glenn, nāna i hōʻike i kona mahalo no ka piha ʻana o ke aloha.

Ua hoʻokani ke hoa pili o Glenn i nā mele i kākau ʻia a haku ʻia e Glenn mai kāna kaʻa ma ke kiaʻi. ʻO nā huaʻōlelo, "Ke noho kaʻawale wau, e loaʻa koʻu mau kaikunāne i koʻu ʻaoʻao," i hōʻike ʻia i ka manaʻo hoʻohenehene i kēia manawa, i ko lākou manawa pilikia, ʻo ia ka poʻe aloha a Glenn i manaʻolana e loaʻa ka hōʻoluʻolu a me ke kākoʻo.

Ua hoʻomanaʻo ʻo Ervin i nā manawa i hoʻohana ʻia me Glenn, e like me ka wā e hana ai ʻo ia iā ia a me kona mau kaikunāne e pana i nā hua plastik me ko lākou ihu i ka lā hānau. Ua haʻi ʻo ia pehea ʻo Glenn e hilinaʻi ai iā ia no ka ʻōlelo aʻo e pili ana i ke ola a me nā hoaaloha, e ʻoi aku ka paʻakikī iā ia e ʻike i ka ʻoiaʻiʻo he hoʻomanaʻo wale nō ʻo ia.

ʻAʻole maopopo nā kikoʻī e pili ana i ka make ʻana o Glenn. ʻAʻole i hāʻawi mai nā mākaʻi i nā mea hou e pili ana i ka hihia, a waiho ʻia ka ʻohana me ka liʻiliʻi o ka ʻike piha i nā lono. Ma ke kamaʻilio ʻana i ka pāpā, ua noi ʻo Ervin i ka poʻe hana hewa e hele mai i mua, e koi ana iā lākou e hoʻolako i ka pani ʻana i kona ʻohana kaumaha.

ʻAʻole naʻe i pane aku ka ʻOihana Makai ʻo Calgary i nā noi media no nā mea hou e pili ana i ka hoʻokolokolo ʻana, e waiho ana i ka ʻohana i kahi kūlana o ka maopopo ʻole a me ka makemake i ka pono. Manaʻo lākou, ma ka hoʻohuli ʻana iā lākou iho, hiki i ka poʻe i kuleana no ka make ʻana o Glenn ke lawe mai i ka maluhia a me ka pani ʻana i kāna poʻe aloha.

Sources:

- Ma muli o ka ʻatikala

- Nā ʻike mai Jim Wells