ʻO nā pūʻolo lawelawe hōʻoia GHX hou e hoʻomaʻamaʻa i ka hōʻoia ʻana i ka ʻoihana mālama ola

Ua hoʻolaha ʻo Global Healthcare Exchange (GHX) i ka hoʻokomo ʻana i nā GHX Credentialing Service Packages, i manaʻo ʻia e hoʻopololei i ke kaʻina hana hōʻoia no nā ʻelele ʻoihana mālama ola (HCIRs). Hāʻawi ka lawelawe i ʻekolu mau papa hana - Gold, Platinum, a me Diamond - e hoʻokō i nā pono like ʻole o nā mea kūʻai aku a me kā lākou mau ʻelele. Hōʻike kēia neʻe i ka manaʻo o GHX i ka maʻalahi a me ka hoʻonui ʻana i ka ʻike hōʻoia no nā mea hoʻolako olakino a me nā mea hoʻolako.

Hāʻawi ka pūʻolo gula i ka hoʻopaʻa maʻalahi ma o ka polokalamu kelepona GHX Vendormate a me ka hōʻino kikohoʻe, me ka hana hōʻoia i loko o ʻelua mau lā ʻoihana me ka uku ʻole. Loaʻa nā papa aʻo pūnaewele hou no ke kūʻai ʻana ma o 360training.

Hāʻawi ka pūʻolo Platinum i ka ʻoihana hōʻoia wikiwiki i loko o hoʻokahi lā ʻoihana, me ke komo ʻana i ʻelua mau papa aʻo pūnaewele i koho ʻia ma o 360training.

ʻO ka pōʻai Diamond e hoʻolalelale i ke kaʻina hana hōʻoiaʻiʻo i loko o ka huli ʻana i ʻekolu hola. Hāʻawi ia i ke komo ʻana i 13 mau papa hoʻomaʻamaʻa pūnaewele ma o 360training a loaʻa iā ia ke komo kūʻokoʻa i kahi laina makemake ʻo GHX Customer Care. He mea maikaʻi loa kēia hoʻolālā no nā ʻelele e hoʻokele ana i nā ʻāpana hoʻokō ma muli o nā hōʻoia hou a i ʻole ka pau ʻana, no ka mea, hāʻawi ia i nā mea hou a me nā mea hou a hoʻololi i nā koi ma waena o nā ʻōnaehana olakino a i ʻole nā ​​​​teritori.

Manaʻo ʻo GHX Credentialing Service Packages e hoʻopololei a hoʻolōʻihi i nā kaʻina hana hōʻoia, kōkua i nā hui kūʻai a me nā HCIR i ka hoʻokō ʻana i nā kūlana hoʻokō koʻikoʻi. Hāʻawi kēia mau hoʻolālā i nā hiʻohiʻona maʻalahi a me nā koho kumukūʻai e hoʻokō i nā pono kūikawā o kēlā me kēia mea kūʻai.

Ke hoʻokokoke mai nei ka wā maʻi maʻi, kōkua nā makana lawelawe hou a GHX i nā HCIR e hoʻomaʻamaʻa i ke kaʻina hana o ka waiho ʻana i nā moʻolelo o ka lāʻau lapaʻau i kēia manawa a me ka mālama ʻana i nā hemahema. Ma ka hāʻawi ʻana i kahi ʻano o nā hāʻina hōʻoiaʻiʻo, hōʻoia ʻo GHX i kahi ʻike kūpono a me ka mea hoʻohana no nā hui kūʻai aku a me nā ʻelele.

- GHX: Global Healthcare Exchange, LLC, he hui e kōkua ana i nā hui mālama ola e hoʻomaʻamaʻa i nā kaʻina ʻoihana koʻikoʻi e hoʻokō i nā hopena ʻoi aku ka maikaʻi a hōʻemi i ka hoʻolimalima mālama ola kino.

