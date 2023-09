Hoʻonohonoho ʻia ʻo Honor 90 e hana i kāna hoʻomaka ma India

ʻO ka mea i manaʻo nui ʻia ʻo Honor 90 ke hele nei i India, a ʻaʻole hiki ke hauʻoli ka poʻe ʻenehana. Ua hoʻolaha ʻia ka lā hoʻokuʻu kūhelu ma Kepakemapa 14, me ka hanana wehe ʻana i hoʻonohonoho ʻia no 12:30 pm. Ua hoʻokuʻu ʻo Honor Tech i kekahi mau kikoʻī hoihoi e pili ana i ka hāmeʻa, ka mea i hoʻopuka mua i ka buzz mai kona hoʻokuʻu mua ʻana ma Kina.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka Honor 90 ʻo kāna ʻōnaehana kāmela hoihoi. E hoʻokiʻekiʻe ʻo ia i kahi hoʻonohonoho kamera hope ʻekolu me kahi 200MP hoʻohiwahiwa, a me kahi kāmeʻa selfie mua 50MP. E ʻoliʻoli maoli ka poʻe hoihoi kiʻi i nā mea hiki ke hāʻawi ʻia e kēia kelepona.

Ma waho aʻe o kāna kāmela kūʻokoʻa, e pāʻani ka Honor 90 i kahi hōʻike Quad-Curved Floating nui, me ke ana ʻana he 6.7 iniha. Hāʻawi ka hōʻike i kahi hoʻonā kiʻekiʻe o 1.5K a me kahi kukui kiʻekiʻe o 1600 nits. Eia kekahi, hele mai ia me kahi hui o nā hiʻohiʻona pale maka, e like me ka dimming me ka pilikia ʻole, ka dimming dynamic, ke ʻano kukui polū haʻahaʻa, ka hōʻike pō circadian, a me nā hoʻoponopono dimming no nā kūlana haʻahaʻa.

E holo ana ka Honor 90 ma MagicOS 7.1, e pili ana i ka Android 13. Ke hoʻohiki nei kēia ʻōnaehana hana i kahi ʻano cross-platform a me ka ʻike kelepona. E hui pū ʻia ʻo MagicOS 7.1 me nā ʻōnaehana hana like ʻole, e hiki ai i ka hoʻohui ʻana i ka hoʻoikaika ma waena o nā mea like ʻole. E hele mai ke kelepona me nā hiʻohiʻona he nui, me ka HonorShare no ka maʻalahi o ka hoʻoili ʻana i nā faila, MagicText no ka ʻike kikokikona i loko o nā kiʻi, ka polokalamu Honor Health, a me nā mea hou aku.

No kona loaʻa, hiki ke loaʻa ka Honor 90 ma o Amazon, kahi i hoʻonohonoho mua i kahi microsite i hoʻolaʻa ʻia no ke kelepona. ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia nā kikoʻī kumukūʻai, ʻōlelo ʻia nā manaʻo e hoʻokūkū ʻia ma ka ʻāpana waena.

No ka poʻe makemake e aʻo hou aʻe e pili ana i ka Honor 90, e kaha i kāu mau kalena no ka hoʻokuʻu kūhelu i kēia pule aʻe. E hoʻomau no nā mea hou aku, no ka mea, e hōʻike ʻia nā kikoʻī hoihoi a pau i ka wā o ka hanana wehe.

Nā wehewehena:

- Hoʻohanohano 90: He kumu hoʻohālike hou mai Honor Tech.

- MagicOS 7.1: ʻO ka ʻōnaehana hana e holo ai ka Honor 90.

- Android 13: ʻO ka ʻōnaehana hana kumu no MagicOS 7.1.

– Hōʻike ʻo Quad-Curved Floating: He hōʻike me nā ʻaoʻao pihi ma nā ʻaoʻao ʻehā.

- HonorShare: He hiʻohiʻona e hiki ai ke kaʻana like i nā faila ma waena o ke kelepona a me nā PC.

- MagicText: He hiʻohiʻona hiki ke ʻike i ka kikokikona i loko o nā kiʻi.

- Hoʻohanohano Health app: He noi no nā hiʻohiʻona pili i ke olakino a me nā hana.

Sources:

- Honor Tech (hoʻolaha kūhelu)

- Amazon (kahi microsite i hoʻolaʻa ʻia no ka Honor 90)