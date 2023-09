Mālama i $1,500 ma ka Apple Premium M1 Max MacBook Pro i kēia lā wale nō

By

Inā ʻoe e ʻimi nei i ka M1 Max MacBook Pro premium o Apple, ʻo kēia ka manawa kūpono e hana ai i kāu neʻe. Ma ke ʻano o ka hanana ʻo B&H's Deal Zone, hiki iā ʻoe ke hauʻoli i kahi kumukūʻai nui $1,500 ma ka hoʻonohonoho kiʻekiʻe o ka MacBook Pro 16-inch. Loaʻa kēia hāʻawi i kēia lā wale nō, no laila mai poina.

Hele mai ke kumu hoʻohālikelike i Space Grey a ua lako me ka puʻupuʻu ikaika Late 2021 M1 Max, e hōʻike ana i kahi 32-core GPU. Hāʻawi ʻo ia i kahi 64GB o ka hoʻomanaʻo a me kahi ākea 2TB SSD, e hōʻoiaʻiʻo ana i kāu kūʻai ʻana i ka wā e hiki mai ana.

Wahi a ka AppleInsider M1 MacBook Pro 16-inch Price Guide, ʻo ke kumukūʻai o B&H o $2,799 ka mea maikaʻi loa a mākou i ʻike ai no kēia hoʻonohonoho kiʻekiʻe. Ma luna o ke kumukūʻai kālā nui, hāʻawi ʻo B&H i ka hoʻouna manuahi 2 lā i loko o ka US contiguous, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi ʻike kūʻai maikaʻi ʻole.

No ka poʻe i loaʻa kahi kāleka Payboo, ʻoi aku ka nui o ka hiki ke mālama. Ma muli o ke kūpono o kou moku'āina, hiki iā ʻoe ke hauʻoli i ka hoʻihoʻi ʻauhau kūʻai a i ʻole ke kālā kūikawā.

Ma kahi o ka MacBook Pro 16-inch i hoʻemi ʻia, ke hāʻawi pū nei ʻo B&H i nā makana koʻikoʻi ʻē aʻe ma nā hiʻohiʻona kokoke. Hoʻopili kēia mau mea i ka M1 Max MacBook Pro 14-inch a me 16-inihi hoʻonohonoho me nā kikoʻī like ʻole, nā mea āpau ma nā uku nui.

Inā ʻoe ma ka mākeke no nā huahana Apple ʻē aʻe, e ʻike pono e ʻimi i nā makana like ʻole i loaʻa i ka wā hoʻolauleʻa Apple Event o kēia pule. Hāʻawi ka Apple Price Guide i nā makana kūʻokoʻa ma nā polokalamu mai MacBook Air a i Mac Mini. E hoʻohana i kēia mau mea kūikawā ma mua o ka hala ʻana.

Sources:

- ʻO AppleInsider M1 MacBook Pro 16-ʻīniha alakaʻi kumu kūʻai