Hoʻomaikaʻi i kāu kaʻa me kahi 10-Inch Rearview Mirror-Mounted Touchscreen a Dual Camera

Inā he kaʻa kahiko kāu, nalo paha ʻoe i kekahi o nā ʻenehana hou e like me nā dashcams i kūkulu ʻia a me nā kāmela hoʻihoʻi. Eia nō naʻe, aia kahi hopena e hiki ai iā ʻoe ke leʻaleʻa i kēia mau hiʻohiʻona ma kekahi kaʻa, ʻoiai nā hiʻohiʻona vintage, a ma ke kumukūʻai kūpono.

No $96 wale nō, ke hāʻawi nei ʻo StackSocial i kahi kuʻikahi ma kahi 10-inch rearview mirror-mount touchscreen me kahi dash and back camera kit. Kūʻai maʻamau i $120, hāʻawi kēia pahu i ka ʻike a me ka palekana ma ke alanui.

No ka hoʻokomo ʻana i ka dashcam, e kau ʻoe i ka pale 10-ʻīniha ma luna o kāu aniani hiʻohiʻona i kēia manawa me ka hoʻohana ʻana i nā puʻu a me nā kaula. Hoʻokumu ʻia ka dashcam ma ka ʻaoʻao hope o ka pale. A laila, e hoʻopili ʻoe i ka pale i loko o ke awa māmā o kāu kaʻa no ka mana. ʻO ka hope, kau i ka pahupaʻikiʻi hoʻihoʻi ma ka ʻaoʻao hope o kāu kaʻa a hoʻopili i kāna kaula i ka pale.

ʻO kekahi o nā mea maikaʻi o kēia kit ʻo ia ke nānā i nā kiʻi ola ma ka pale 10-inch. Loaʻa iā ʻoe ke koho e nānā i ke kāmeʻa hoʻihoʻi wale a i ʻole nā ​​​​kāmeʻa ʻelua i ka manawa like. Hoʻomaikaʻi kēia i ka ʻike ʻana i ke kaʻa ʻana a i ka wā e hele ai i nā wahi kaʻa.

He mea koʻikoʻi ka loaʻa ʻana o nā kāmera ʻelua i ka wā o kahi hanana, ʻoi aku hoʻi no nā kumu ʻinikua. Aia ka pahu i kahi sensor G e ʻike maʻalahi i nā hui ʻana a mālama i nā kiʻi wikiō i kahi kāleka SD (ʻaʻole i hoʻokomo ʻia). Hōʻike nā kāmela ʻelua i nā kihi ākea, ka hoʻopaʻa ʻana 4K, a me ka hiki ke ʻike i ka pō e hōʻoia i nā kiʻi maopopo o nā papa laikini a me nā pōʻino.

Hoʻohui hou, hāʻawi kēia pahu i nā mana leo kiʻekiʻe, e ʻae iā ʻoe e kiʻi i nā kiʻi, hoʻomaka a hoʻōki i ka hoʻopaʻa ʻana, hoʻololi i nā kamera, a i ʻole e hoʻohuli i ka pale lima me ka lima ʻole.

E hoʻomaikaʻi i ka ʻenehana o kāu kaʻa me kēia 10-inch rearview mirror-mounted touchscreen a me ʻelua kāmeʻa ma ke kumu kūʻai hoʻemi.