Hoʻopaʻa ʻia nā mīkina lima Sambia Pro: ʻO ka hoa holo holo waena o ke kau

Ke hāʻule nei ka mahana, hoʻomākaukau ka poʻe holo kaʻa kaʻa ma ka ʻaoʻao ʻākau no nā pilikia o ka holo ʻana i ke anuanu. Ua hoʻolauna ʻo Held, kahi loea Kelemania kaulana a me nā mea hana, i kahi koho waena waena o ke kau no nā poʻe holo e ʻimi ana i nā mīkina lima e hiki ke hoʻopaʻa i ka paʻakikī o ka hoʻololi ʻana o ka wā - ʻo Held Sambia Pro.

Hoʻolālā ʻia nā mīkina lima ʻo Held Sambia Pro me kahi ʻano hoʻonaninani haʻuki, e hui pū ana i nā mea like ʻole a me nā hana e hana i kahi koho maʻamau i kūpono no ka holo waena o ke kau. ʻO nā mīkina lima he pālima ʻili kangaroo no ka hōʻoluʻolu a me ka neʻe ʻana, ʻoiai ʻo ka hui ʻana o Spandex a me ka ʻili ma ke kua o ka lima e hāʻawi maikaʻi aku i ka pale ʻana i ke anuanu. Eia kekahi, ua hoʻokomo nā mīkina lima i nā mea hoʻokomo e hōʻoia i ka hanu i nā mahana wela.

Ma keʻano o ka palekana, ua hoʻolakoʻia nā mīkina lima Held Sambia Pro me nāʻano pale likeʻole. Hoʻonui ʻia ka lōʻihi o nā hili palahalaha i hoʻoikaika ʻia, ʻoiai ʻo nā manamana lima a me nā lima i puka ʻia e hāʻawi i ke kūpaʻa abrasion kūʻokoʻa me ka ʻole o ka hōʻoluʻolu a me ka neʻe ʻana. Mālama ʻia nā puʻupuʻu e kahi pūpū plastik, a hoʻoikaika ʻia ka pāma me SuperFabric a me Armaprotec. Ua loaʻa pū i nā mīkina lima ka palapala PPE e like me ka EN 15954: 2015 maʻamau, e hōʻoiaʻiʻo ana e pale pono ʻia nā mea holo i ka wā o kahi ulia.

Hele pū nā mīkina lima me nā hiʻohiʻona kūpono e like me ka wiper pale ma ka manamana lima no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻike i nā kūlana o ka wā paʻakikī. Eia kekahi, aia kahi hoʻokomo tactile ma ka manamana lima a me ka manamana lima, e ʻae ana i nā mea holo e hoʻohana i nā hāmeʻa touchscreen me ka wehe ʻole ʻana i kā lākou mau mīkina lima. Loaʻa i nā mīkina lima he Velcro tightening cuff no ka paʻa pono, a hiki i nā mea holo ke koho ma waena o ka mana pōkole K a me ka mana L lōʻihi e pili ana i kā lākou makemake a me nā pono holo.

Loaʻa i ka ʻeleʻele a me ka hina, hoʻokō nā mīkina lima ʻo Held Sambia Pro i nā makemake like ʻole. Hiki i nā mea holo ke koho mai nā ʻano nui like ʻole, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi ʻoluʻolu a paʻa pono no nā ʻano lima like ʻole. Me ke kumu kūʻai o $139.99 USD, hāʻawi kēia mau mīkina lima i kahi kaulike maikaʻi ma waena o ka affordability a me ka maikaʻi, e hoʻolilo iā lākou i koho ʻoluʻolu no nā poʻe hoihoi kaʻa e ʻimi nei i ke ʻano a me ka hana.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo nā mīkina lima ʻo Held Sambia Pro ka hoa holo holo waena o ke kau. Me kā lākou hui pū ʻana o ka hōʻoluʻolu, ka neʻe ʻana, nā hiʻohiʻona palekana, a me ka hoʻolālā nani, hiki i nā mea holo kaʻa ke hele wiwo ʻole i ke alanui a hauʻoli i kā lākou huakaʻi kaʻa kaʻa ʻoiai i ke anuanu.

Sources:

- Paena pūnaewele paʻa (www.held.de)