ʻO Textron's Bell Partners me GE Aerospace no Black Hawk Successor

Ua hoʻolaha ʻo Textron's Bell i ka hui pū ʻana me GE Aerospace e hoʻomohala i nā ʻōnaehana kikohoʻe no ka mea hou helicopter pono ʻo Black Hawk, ʻo ka Bell V-280 Valor. E pili ana ka hui ʻana i ka hoʻomohala ʻana i ka iwi kuamoʻo kikohoʻe open-architecture maʻamau, kahi mea hoʻopaʻa leo a me ka ʻikepili, a me kahi pūnaewele ʻike olakino no ka mālama wānana.

Ua koho ka pūʻali koa US i ka mokulele tiltrotor o Bell ma luna o ka Sikorsky-Boeing Defiant X no ka papahana ʻo Future Long-Range Assault Aircraft. Ua manaʻo ʻia kēia papahana ʻo ia kekahi o nā kūʻai hoʻokūkū nui loa a paʻakikī hoʻi e ka pūʻali koa. ʻO ka hui pū ʻana ma waena o Textron's Bell a me GE Aerospace e hoʻonui i ka hoʻonui ʻia a mālama ʻana o nā mokulele a hāʻawi i nā koa i ka pono ma ke kahua kaua.

ʻO ka ʻike o GE Aerospace i ka hāʻawi ʻana i ka hoʻolālā avionics open e pōmaikaʻi i nā papahana ʻo ka Army's Future Vertical Lift (FVL) mai ka hoʻomaka. Ke manaʻo nei ka FVL e hoʻoponopono i ka mokulele o ka pūʻali koa, me ka manaʻo kikoʻī i ka hoʻouka kaua, ka lawe ʻana, a me nā mikiona reconnaissance. Pono ʻo Bell e hāʻawi i nā prototypes i ka pūʻali ma 2025, me kahi kuleana o ka ʻaelike mua o $ 232 miliona a me kahi kaupaku o $ 1.3 biliona no nā koho hou aʻe.

ʻO kēia hui pū ʻana ma waena o Textron's Bell a me GE Aerospace kahi hana koʻikoʻi i ka holomua o ka ʻenehana mokulele koa. ʻO ka hoʻomohala ʻana i ka iwi kuamoʻo kikohoʻe hāmama maʻamau a me kahi pūnaewele ʻike olakino no ka mālama wānana e hoʻonui i ka hiki o ka Bell V-280 Valor, e hāʻawi ana i nā koa i ka pōmaikaʻi nui ma ke kahua.

Sources:

– ʻatikala kumu: Nūhou Kūʻē

- Wehewehe:

– Bell V-280 Valor: He mokulele tiltrotor i hoʻomohala ʻia e Textron's Bell i koho ʻia e ka US Army no ka papahana ʻo Future Long-Range Assault Aircraft.

– Future Vertical Lift (FVL): He hana a ka US Army e hoʻololi a hoʻomaikaʻi i kona mau mākau mokulele, e kālele ana i ka hoʻouka kaua, ka lawe ʻana, a me nā misionari reconnaissance.

- Hoʻolālā wehe: He ala hoʻolālā ʻōnaehana e hoʻoikaika ana i ka modularity a me ka interoperability, e ʻae ai i ka maʻalahi a me ka hoʻohui maʻalahi o nā ʻenehana hou.