ʻO Sensiworm o GE Aerospace: ʻO ka wā e hiki mai ana o nā mākaʻikaʻi a me nā hoʻoponopono hou

Ua hoʻolauna ʻo GE Aerospace i kahi ʻenehana hou e hiki ke hoʻololi i ke ʻano o ka nānā ʻana a hoʻoponopono ʻia nā ʻenekini mokulele. ʻO ka Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm) he lopako e like me ka ilo e hana ana ma ke ʻano he hoʻonohonoho hou o nā maka a me nā pepeiao no nā mea lawelawe, e ʻae ana i ka nānā ʻana a me ka hoʻoponopono hou ʻana.

E like me ka hoʻololi ʻana o nā robotics palupalu i nā ʻoki maʻi, manaʻo ka Sensiworm e hāʻawi i nā intrusive intrusive liʻiliʻi a hana hoʻi i ka hoʻoponopono ʻana iā ia iho i ka wā e hiki mai ana. Me kona hoʻolālā palupalu a hoʻokō pono, hiki iā ia ke kolo ma nā ʻāpana ʻenekini like ʻole, me ka hoʻololi ʻana i nā ʻili makani turbine, a hoʻouna i ka wikiō ola a me ka ʻikepili manawa maoli e pili ana i ke ʻano o nā mea ʻenekini.

ʻOi aku ka maikaʻi o ka Sensiworm ma mua o kona hiki ke neʻe i nā ʻāpana ʻenekini. Hoʻolako ʻia me nā kapuaʻi kīʻaha suction, hiki iā ia ke lanakila i nā mea pilikia a hoʻokele i nā wahi paʻakikī i hiki ʻole ke hiki. Hiki iā ia ke ana i ka mānoanoa o nā pale pale wela a ʻike i nā leaka kinoea.

Ua hoʻomohala ʻo GE Aerospace i ka Sensiworm ma o SEMI Flex Tech, kahi hui lehulehu a pilikino i kākoʻo ʻia e ka US Army e kālele ana i ka holomua ʻana i nā mea uila maʻalahi. ʻOiai ʻaʻole hāʻawi ka ʻatikala i nā kikoʻī e pili ana i ka pae hoʻomohala o kēia manawa o ka mīkini, hōʻike ia i nā pōmaikaʻi hiki ke lawe mai i ka ʻoihana aerospace.

Ma ka ʻae ʻana i ka poʻe nānā i ke komo ʻole i ka ʻenekini me ka wehe ʻole ʻana, hiki i ka Sensiworm ke hōʻemi nui i ka manawa hoʻomaha no ka nānā ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana. Manaʻo ʻo GE i ka wā e hiki mai ana kahi e lilo ai kēia hana robotic i ʻāpana koʻikoʻi o ka ʻenekinia aerospace, e hiki ai i ka lawelawe wikiwiki a ʻoi aku ka maikaʻi o nā mokulele.

ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia ka manawa kikoʻī no ka waiho ʻana ma ke kula, ʻo GE Aerospace's Sensiworm kahi holomua holomua ma ke kahua o ka nānā ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana. Me ka hui pū ʻana o nā robotics palupalu, hiki ke ʻike i ka ʻike, a me ka hiki ke hoʻoponopono kūʻokoʻa, paʻa ka Sensiworm i ka hiki ke hoʻololi i ka ʻoihana aerospace a hōʻemi i ka manawa o ka mokulele.

