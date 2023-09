ʻO Garena Free Fire MAX Trendsetter Event: Pehea e kūʻai ai i nā code a lanakila i nā makana kūʻokoʻa

Ma ka pāʻani kaulana ʻo Garena Free Fire MAX, hauʻoli nā mea pāʻani i ke kāhiko ʻana i kā lākou mau kiʻi me nā lole nani a me nā mea pono. No ka hoʻohui ʻana i ka hauʻoli, mālama mau ʻo Garena i nā hanana kūikawā kahi e loaʻa ai i nā mea pāʻani ka manawa e lanakila ai i nā mea kupanaha. ʻO ka hanana hou loa, i kapa ʻia ʻo ka hanana Trendsetter, e hōʻike ana i ka Dusk Prowl Bundle i makemake nui ʻia, e loaʻa ana i kahi ʻeke kāʻei, kahi lole maʻamau, a me nā mea ʻoluʻolu ʻē aʻe.

Ua hoʻomaka ka hanana Trendsetter ma ʻAukake 21, 2023, a e holo a hiki i Kepakemapa 3, 2023. I loko o kēia manawa, hiki i nā mea pāʻani ke komo ma ka hoʻolilo ʻana i 20 daimana no ka wili hoʻokahi a i ʻole 200 daimana no kahi pūʻolo o 11 milo. Me kēlā me kēia milo, loaʻa i nā mea pāʻani ka manawa e lanakila ai i nā makana maikaʻi e like me ka Dusk Prowl Bundle, Trendy Clubber Bundle, Wasteland Roamer Bundle, Tiger Clubber Bundle, a me ka Demented Maniac Bundle. Eia kekahi, loaʻa nā mea bonus ma hope o kēlā me kēia 10 spins, a ma 100 spins, loaʻa nā mea pāʻani i kahi makana kūikawā.

Ma kahi o ka hanana Trendsetter, hiki i nā mea pāʻani ke kūʻai hou i nā code e loaʻa nā mea manuahi ma Garena Free Fire MAX. ʻO nā code kūʻai kālā no Sepatemaba 8 penei:

– FF7MJ31CXKRG

– FFPO8BS5JW2D

– PJNF5CQBAJLKF7

– AC2YXE6RF2FH

– LOYFDHE34GXGW4

– FNK7ATON67IBBMSL

– 7AK8GFEICJGW9NKY

– TKEYVGQC3CT8QF

– VRTNJ45IT8UF4BHK6

– LYOU9IF767T1BE456

– YFFCMCPSJ99S3BR43

– FMAPYEZZXZJZE25W

– EFJJV427K98RUCHZM

– CPW2D1U3XA3FFAC

– 2YXE6RF2FAGTFQRDE

– 1XCFFFFCMCPSBN9CUNP

– YFATT3HGSQFFCMCPS

– GC9XZMCPW2D2WKWF2

No ke kūʻai ʻana i kēia mau code, e hahai i kēia mau ʻanuʻu:

1. E kipa i ka pūnaewele Garena Free Fire MAX Redemption.

2. E ʻeʻe i kāu moʻokāki pāʻani me ka hoʻohana ʻana i kāu ala makemake (Facebook, Google, Twitter, Apple ID, Huawei ID, a i ʻole VK).

3. E hoʻokomo i kekahi o nā code redeem i loko o ka pahu kikokikona i hāʻawi ʻia a kaomi i ke pihi hōʻoia.

4. E hoʻouna ʻia nā makana i kāu ʻāpana leka uila i loko o 24 mau hola inā kūleʻa ke kūʻai ʻana.

Mai poina i kēia manawa e ʻaʻahu ai i kāu mau kiʻi a hōʻiliʻili i nā mea kūʻokoʻa ma Garena Free Fire MAX. E komo i ka hanana Trendsetter a kūʻai i nā code e hoʻonui i kāu ʻike pāʻani!

Nā wehewehena:

- ʻO Garena Free Fire MAX: He pāʻani hoʻokūkū kaua royale i hoʻomohala ʻia e 111 Dots Studio a paʻi ʻia e Garena.

- Ka hanana Trendsetter: He hanana kūikawā ma Garena Free Fire MAX kahi e hiki ai i nā mea pāʻani ke lanakila i nā mea kūʻokoʻa a me nā pūpū.

- ʻO Dusk Prowl Bundle: He pūʻulu ma Garena Free Fire MAX e loaʻa ana i kahi ʻeke ʻeke, ʻaʻahu, a me nā mea pono no nā mea pāʻani e kāhiko i kā lākou mau kiʻi.

