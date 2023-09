Nā Code Redeem Fire Free: Pehea e kūʻai ai a hoʻohana iā lākou no nā uku

He ala maikaʻi loa nā code redeem Free Fire no nā mea pāʻani e loaʻa nā uku me ka hoʻoikaika ʻole. Hoʻopuka pinepine ʻo Garena i nā code hou e hāʻawi ana i nā mea e like me nā ʻili, nā lole, nā daimana, a me nā mea hou aku. Eia nō naʻe, he manawa pōkole kēia mau code a ua kau ʻia i nā palena kikowaena, no laila he mea nui i nā mea pāʻani ke hoʻohana koke iā lākou.

No ka hoʻohana ʻana i kahi code redeem Free Fire, pono nā mea pāʻani e hōʻoia i ka manaʻo o ke code no kā lākou kikowaena kikoʻī. Loaʻa i nā code Redeem nā palena kikowaena, ʻo ia ka mea hiki i nā mea pāʻani ke hoʻohana i nā code i manaʻo ʻia no ko lākou ʻāina.

He maʻalahi ke kaʻina hana o ka hoʻōla ʻana i nā code a hiki ke hana ʻia ma o ka Pūnaewele Hoʻolaʻa Uku. Eia nā ʻanuʻu e hahai ai:

E hele i ka Paena Hoʻouku uku ma ka kipa ʻana iā https://reward.ff.garena.com/en. E hoʻopaʻa inoa me ka hoʻohana ʻana i ka paepae e pili ana i kāu moʻokāki pāʻani. ʻO nā paepae i loaʻa ʻo Facebook, VK, Google, Huawei ID, Apple ID, a me Twitter. ʻAʻole hiki ke hoʻohana ʻia nā moʻokāki malihini. Kākau i ke code hoʻōla hana i loko o ka pahu kikokikona i hāʻawi ʻia. Manaʻo ʻia e kope a paʻi i ke code e pale aku i nā hewa. E kaomi "Confirm" e hoʻopau i ke kaʻina hana.

Ma hope o ke kūʻai kūleʻa ʻana i kahi code, e loaʻa nā mea pāʻani i kā lākou uku ma ka ʻāpana leka uila i loko o 24 mau hola.

Pono e hoʻomaopopo ʻia hiki ke ʻokoʻa ka manawa kūpono a me nā palena o nā kikowaena o nā code redeem. He mea nui ka nānā ʻana i nā kikoʻī i hāʻawi ʻia me kēlā me kēia code e hōʻoia i ka hana no kāu moʻokāki.

No nā code redeem Free Fire hou loa, hiki i nā mea pāʻani ke kipa i ka Rewards Redemption Site a i ʻole e nānā i nā kumu hilinaʻi no nā mea hou i nā code hou.

