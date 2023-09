Ua koi ʻia ʻo NASA e hoʻomaikaʻi i ka ʻike maopopo i nā kumukūʻai o ka ʻōnaehana hoʻolaha

Ua kāhea ke Keʻena ʻOihana Aupuni (GAO) iā NASA e hoʻonui i ka ʻike e pili ana i nā kumukūʻai o ka Space Launch System (SLS) rocket. I loko o kahi hōʻike i hāʻawi ʻia i nā subcommittees o ka Hale a me ka Senate, ua hoʻohewa ka GAO iā NASA no ka nele o ka ʻike kikoʻī e pili ana i nā kumukūʻai o ka SLS i kēia manawa ua pau ka hoʻomohala ʻana o ka kaʻa. Ua hōʻike ka hōʻike i ka hiki ʻole o NASA ke ana i nā kumukūʻai hana a hoʻokumu i kahi kumu kūʻai no ka papahana SLS, e kaupalena ana i ka ʻike a me ka hiki ke nānā i ka hiki ke loaʻa i ka wā lōʻihi.

Mai ka makahiki 2014, ua ʻōlelo ʻo GAO e hoʻokumu ʻo NASA i nā kumu kūʻai a hoʻonohonoho i nā kumu kumu no nā mikiona Artemis e hoʻohana i ka mana Block 1 mua o ka SLS, akā ʻaʻole naʻe i hana ka ʻoihana. Hoʻohui ʻia, ʻaʻole i kūkulu ʻia kahi kumukūʻai o ke ola holoʻokoʻa no ka SLS, e like me ka mea i hāpai ʻia e ka GAO ma 2017.

ʻOiai ua hāʻawi ʻo NASA i nā ʻikepili kālā ʻelima mau makahiki no SLS i kāna mau noi kālā, ua ʻōlelo ka GAO ʻaʻole lawa kēia mau profile i nā mea pani no nā kumu kumu a me nā papa kuhikuhi. Ua hōʻike pū ka GAO i ka hopohopo e pili ana i nā hōʻailona o ka ulu ʻana o ke kumukūʻai ma ka SLS i ka wā o ka hana ʻana, ʻoiai me kahi ʻaelike e pili ana i kahi kokoke i $2 biliona no nā kumukūʻai hana o nā pae kumu SLS no nā mikiona Artemis 3 a me 4.

Hoʻomaopopo ʻo NASA i nā hopohopo kumukūʻai a ua hana i nā hana e hoʻoponopono ai iā lākou. Hoʻopili kēia mau ʻanuʻu i ka neʻe ʻana i nā ʻaelike kumu kūʻai paʻa a me ka noʻonoʻo ʻana i kahi ʻaelike lōʻihi me Deep Space Transport, kahi hui hui o Boeing a me Northrop Grumman, e hōʻemi i nā kumukūʻai hana SLS a hiki i 50%. Eia naʻe, ua ʻōlelo ka GAO he hikiwawe loa ka loiloi piha ʻana i ka pono o kēia mau hoʻolālā e pili ana i ka mālama kumukūʻai.

ʻO ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻike a me ka nānā ʻana i nā kumukūʻai i ka papahana SLS he mea nui ia e hōʻoia i kona hiki a me ka hoʻomau lōʻihi no nā mikiona Artemis e hiki mai ana.

