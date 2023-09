ʻImi ʻo Embracer Group i ke kūʻai ʻana aku i ka ʻoliʻoli Gearbox ma hope o ka hoʻihoʻi ʻana i ke kālā

Ke manaʻo nei ʻo Embracer Group, kahi hui pāʻani pāʻani e kūʻai aku i kāna ʻoihana, ʻo Gearbox Entertainment, i ka hoʻāʻo ʻana e ola hou ma hope o ka hāʻule ʻana o kahi ʻaelike kālā nui ma mua o kēia makahiki. ʻOiai ʻo Embracer e ʻimi nei i nā mea kūʻai aku no Gearbox, ʻaʻole i hōʻoia ʻia kahi kuʻikahi.

Aia ʻo Embracer Group i ka loaʻa wikiwiki ʻana i nā makahiki i hala iho nei, e hōʻiliʻili ana i kahi waihona nui o nā mea pāʻani a me nā waiwai leʻaleʻa. Hoʻopili kēia i ka loaʻa ʻana o Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (ka mea hoʻomohala o Tomb Raider), a me nā kuleana i nā franchises e like me The Lord of the Rings and The Hobbit. Eia naʻe, ua hele mai kēia mau mea i loaʻa i kahi kumukūʻai kiʻekiʻe, a ua lilo ia i mea koʻikoʻi i ka wā i hāʻule ai kahi kuʻikahi hoʻopukapuka $ 2 biliona, i hōʻike ʻia mai kahi hui hoʻopukapuka Saudi, i ka mahina o Iune.

No ka hoʻihoʻi ʻana mai kēia pilikia, ua hoʻolaha ʻo Embracer Group i nā hoʻolālā no ka hoʻoponopono hou ʻana o ka ʻoihana, ʻo ia hoʻi ka hoʻokuʻu ʻana, nā hana ʻoki kumukūʻai, a me ka wehe ʻana i kekahi mau ʻāpana. ʻO kekahi o nā divestments hiki ke noʻonoʻo ʻia ʻo Gearbox Entertainment.

Ua loaʻa ʻo Gearbox Entertainment e Embracer Group ma 2021 i kahi kuʻikahi a hiki i $ 1.3 biliona. Mai ka loaʻa ʻana mai, ua hoʻokuʻu ʻo Gearbox i ʻelua spinoffs o ka moʻo pāʻani kaulana ʻo Borderlands, me kahi kiʻiʻoniʻoni Borderlands i hoʻonohonoho ʻia e hoʻokuʻu ʻia ma 2024. Eia kekahi, ʻo kā lākou hoʻokuʻu hou ʻana, Remnant 2, lilo i poʻo inoa kiʻekiʻe loa ma US no ka mahina o Iulai.

Wahi a Reuters, ke kūʻai nui ʻia nei ʻo Gearbox Entertainment i nā hui pāʻani honua. Manaʻo ʻo Embracer Group ma ke kūʻai ʻana aku iā Gearbox, hiki iā lākou ke hoʻopaʻa i kā lākou kālā a kālele i kā lākou waihona o nā pāʻani a me nā waiwai leʻaleʻa.

Nā kumu: Reuters