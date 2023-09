Hoʻolaha ʻo Unity i ka uku hoʻopaʻapaʻa hou no nā mea hoʻomohala pāʻani

ʻO Unity, ka hui ma hope o ka Unity Engine kaulana i hoʻohana ʻia e nā studio pāʻani kūʻokoʻa, ua hoʻāla i ka hoʻopaʻapaʻa me kāna hoʻolaha ʻana i kahi uku hou. E hoʻomaka ana mai Ianuali 1, e uku ʻia nā mea hoʻomohala i kēlā me kēia manawa i hoʻoiho ʻia kahi pāʻani me ka Unity Engine. E hoʻomaka ka uku ke hiki ke kūʻai aku i ka paepae o $200,000 i ka loaʻa ma mua o 12 mahina a i ʻole 200,000 ka nui o nā hoʻokomo, a hiki ke kiʻekiʻe e like me $0.20 no ka hoʻokomo ʻana, ma muli o ka laikini o ka mea hoʻomohala me Unity.

Ua hoʻokō ʻia kēia hoʻoholo me ka huhū a me ka manaʻoʻiʻo ʻole i loko o ke kaiāulu hoʻomohala pāʻani, me nā mea hoʻomohala e hōʻike ana i nā hopohopo e pili ana i ke kaumaha kālā a me ka nele o ke kūkākūkā. Nui nā mea hoʻomohala e hopohopo nei e pili ana i nā pilikia logistical o ka hoʻokō ʻana i kēia uku, me ke ʻano o ka pili ʻana i ka hoʻokomo hou ʻana o ka pāʻani ma nā hāmeʻa hou a i ʻole nā ​​​​lawelawe kau inoa e like me Xbox Game Pass a i ʻole nā ​​hōʻiliʻili pāʻani aloha e like me Humble Bundle.

ʻO ka Unity, ma ka pane, ua kuhikuhi ʻia ka uku ʻo ka Unity Runtime Fee, no ka mea e pili ana i ke code e holo ana i kēlā me kēia pāʻani ma nā mea pāʻani. Ua ʻōlelo ka ʻoihana e ʻae kēia ʻano uku i nā mea hoʻomohala e pōmaikaʻi mai ka hoʻomau ʻana o ka mea pāʻani. Ua ʻōlelo ka Pelekikena o Unity Create, ʻo Marc Whitten, ʻo ka pahuhopu o kēia uku ʻo ia ke "kaulike maikaʻi i ka hoʻololi waiwai" ma waena o Unity a me nā mea hoʻomohala, a e hoʻonui i ka loaʻa kālā no ka hui e hoʻomau i ka hoʻopukapuka ʻana i ka mīkini.

Ke hāpai nei kēia hoʻoholo i nā hopohopo e pili ana i nā hopena kālā no nā studio inā e kū i hope mai kā lākou mea hoʻohana a i ʻole e pau kā lākou pāʻani i nā hoʻolaha hoʻonohonoho nui. Manaʻo ka nui o nā mea hoʻomohala e kūʻē kēia uku hoʻohui i ko lākou ʻike ʻana i kā lākou laikini laikini me Unity a me ka loaʻa kālā a lākou e manaʻo ai e hana mai kā lākou pāʻani. ʻO ka maopopo ʻole mai Unity i ke ʻano o ka hoʻokō ʻana a me ka nānā ʻana i ka uku ua hoʻohui wale i kēia mau hopohopo.

ʻO Unity Engine, i hoʻokuʻu mua ʻia i ka makahiki 2005, he ʻenekini pāʻani cross-platform i loaʻa i ka kaulana i waena o nā mea hoʻomohala pāʻani kūʻokoʻa ma muli o kona hiki a me ka maʻalahi. Ua hoʻohana ʻia e hana i nā inoa kūleʻa e like me Cuphead, Rust, a me Pokémon GO. Eia nō naʻe, ua kū ʻo Unity i nā pilikia kālā, ka hopena i ka hoʻopau ʻana o nā limahana a me ka pono e loiloi hou i kāna mau hoʻopukapuka. Manaʻo ka hui e kōkua kēia ʻano uku hou e hoʻonui i ka loaʻa kālā a hoʻoikaika i kona kūlana ma ka ʻoihana.

