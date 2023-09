Loaʻa i kēia manawa ka Patch Security Hou no Galaxy A14 5G

Ua hoʻomaka ʻo Samsung i ka ʻōwili ʻana i ka pale palekana Sepatemaba 2023, a ʻo ka Galaxy A14 5G kekahi o nā mea mua e loaʻa iā ia. ʻO kēia hōʻano hou, i ʻike ʻia e ka firmware build code A146PXXU4BWH4, aia i kēia manawa ma Malaysia, me nā wahi ʻē aʻe e manaʻo ʻia e hahai koke.

ʻO ka manaʻo nui o kēia hoʻoponopono palekana ʻo ka hoʻoponopono ʻana i nā pōpoki like ʻole a me nā pilikia i loaʻa i ka mana mua. Ua hoʻopaʻa ʻo Samsung ma luna o 60 mau nāwaliwali palekana, e hōʻoia ana e hoʻonui ʻia ka hana o ka hāmeʻa a hiki i nā mea hoʻohana ke hauʻoli i kahi ʻike paʻa a hilinaʻi.

ʻO kekahi o nā hoʻoponopono koʻikoʻi i kēia hoʻoponopono e pili ana i ka Samsung Keyboard app, Knox, a me ka mālama ʻana i nā kelepona a me nā memo. Ua hoʻoholo ʻia kēia mau hemahema i ʻike ʻia, e waiho ana i ka ʻikepili a me ka pilikino o nā mea hoʻohana i kahi pilikia haʻahaʻa loa. Me ka hoʻomaikaʻi ʻana o ka ʻōnaehana palekana, hiki i nā mea hoʻohana ke loaʻa ka maluhia o ka noʻonoʻo me ka ʻike ʻana ua pale ʻia kā lākou hāmeʻa mai nā mea hoʻoweliweli.

No ka hoʻoiho ʻana i ka hoʻopiʻi palekana ʻo Kepakemapa 2023 no ka Galaxy A14 5G ma Malaysia, hiki i nā mea hoʻohana ke hahai i kēia mau ʻanuʻu: E hele i nā ʻōkuhi, a laila hoʻokele i ka Software Update, a hope koho Hoʻoiho a hoʻouka. E hōʻoia kēia i ka paʻa o ka hāmeʻa me nā hana palekana hou loa.

Ke hoʻomau nei ʻo Samsung i ka hoʻolaha ʻana i kēia mea hou i nā wahi a me nā mea hana, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻomaha e hoʻolako ʻia kā lākou mau polokalamu me nā hoʻonui palekana e pono ai. Manaʻo ʻia e hoʻohana pono nā mea nona ka Galaxy A14 5G i kēia mea hou e mālama i ka pono a me ka palekana o kā lākou mau polokalamu.

