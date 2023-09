ʻO ke kuleana o ka Digital Public Infrastructure i ka holomua ʻana i ka hoʻokomo kālā a me ka huahana

ʻO ka G20, me ka hui pū ʻana me ka World Bank a me ka G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), ua hoʻokuʻu i kahi alakaʻi kulekele no ka hoʻomohala ʻana a me ka hoʻokomo ʻana i nā ʻōnaehana lehulehu lehulehu (DPI) e hoʻolaha i ka hoʻokomo kālā a me ka loaʻa ʻana o ka huahana ma ka Global South. Ke ʻimi nei ka palapala i ka hiki o nā DPI i ka hoʻokomo kālā ʻana a me ka huahana, me nā noiʻi hihia mai nā wahi like ʻole.

ʻO nā DPI, i ka wā i hoʻokō ʻia e like me nā ʻōnaehana interoperable a wehe ʻia, loaʻa iā ia ka mana e hana i nā ʻoihana hoʻokele waiwai a hāʻawi i nā pūʻulu nāwaliwali me ka maʻalahi a paʻa i nā lawelawe koʻikoʻi ma o nā paepae uku kūpono. He kuleana koʻikoʻi nō kēia ʻano hana i ke kōkua ʻana i nā lāhui e hoʻokō i ka United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs).

Hōʻike ke alakaʻi kulekele i ka laʻana o India, i hoʻokō pono i nā DPI e like me ka Aadhaar digital ID a me ka interoperable UPI digital payment platform. Manaʻo ka G20 hiki i nā DPI ke hoʻopōmaikaʻi ʻaʻole wale i ka ʻāpana kālā akā i nā ʻāpana ʻē aʻe e like me ka mālama olakino, hoʻonaʻauao, a me ka pono o ka lehulehu.

ʻOiai e hōʻoia ana i ka holomua i hana ʻia ma nā hana hoʻohui kālā o ka honua ma o ka hoʻohana ʻana i nā lawelawe kālā kikohoʻe (DFS), ua hōʻike ka paʻi i ka nui o nā hana e hana ʻia, a hiki i nā DPI ke kōkua i ka hoʻokō ʻana i kēia mau pahuhopu. Mālama maikaʻi ʻia, hiki i nā DPI ke hoʻohaʻahaʻa i nā kumukūʻai kālepa, hoʻoulu i ka hana hou, hoʻonui i ka hoʻokūkū a me ka interoperability, a hoʻomaikaʻi i nā ʻike mea hoʻohana.

No ka ʻoihana kūʻokoʻa, hāʻawi nā DPI i nā manawa no ka hana hou, hoʻonui i ka pono, a me ke komo ʻana i nā mākeke hou a me nā hōʻaiʻē, ke loaʻa nā kūlana ʻoihana a me ka mākeke.

Eia nō naʻe, lawe pū ka hoʻokō ʻana i nā DPI i nā pilikia e pili ana i ka hana, kānāwai, hoʻoponopono, insolvency, kāpae ʻia, a me nā pilikia palekana mea kūʻai kālā. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau pilikia a me ka hoʻohana piha ʻana i nā pono o nā DPI, koi ʻia nā luna e hana i kahi kaiapuni e hiki ai ma o nā hana maikaʻi, ka hoʻoponopono a me ka nānā ʻana i ka pilikia, a me ka hoʻolālā pale ʻikepili ikaika.

He mea nui e hoʻomaopopo i nā ʻōlelo aʻoaʻo i loko o ka palapala kulekele he manawaleʻa a paʻa ʻole, i manaʻo ʻia no nā luna aupuni akā hiki ke hoʻohana ʻia no nā mea kuleana ʻē aʻe e pili ana i nā ʻōnaehana lehulehu.

Ma kahi hoʻomohala e pili ana, ʻo ka ʻōnaehana uku UPI o India, kahi mea nui o kāna ʻōnaehana lehulehu kikohoʻe, ua ʻike i kahi mahina hoʻopaʻa moʻolelo i ʻAukake me 10.58 biliona mau kālepa. He 67 pakeneka ka piʻi ʻana o kēia ma mua o ka makahiki i hala. ʻO ka kūleʻa o ka UPI o India ua hoihoi mai nā ʻāina ʻē aʻe, me ʻekolu mau aupuni ʻApelika i hōʻike ʻia e kamaʻilio pū me India e ʻimi i ka pilina a me ka pōmaikaʻi mai ka ʻike o India me UPI.

