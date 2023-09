Kokoke ʻo Cruise Robotaxi Company i ka ʻae hoʻoponopono no ka hana nui ʻana o nā kaʻa Keaukaha ʻole

ʻO Cruise, ka hui robotaxi i kākoʻo ʻia e General Motors, aia ma ka ʻaoʻao o ka loaʻa ʻana o ka ʻae kānāwai no ka hana nui ʻana o kāna kaʻa kaʻa ʻole i kūkulu ʻia, e like me ka CEO Kyle Vogt. ʻO ke kaʻa o ka hui, i kapa ʻia ʻo Origin, ua wehe ʻia i 2020 a hōʻike i ka hanauna hou o nā kaʻa kaʻa ʻole, me ka hoʻokele ʻole a me nā pedal a me nā noho kaʻa wale nō. ʻOiai ke hoʻohana nei ʻo Cruise i nā kaʻa i hoʻololi ʻia me nā mana kuʻuna, ʻo ka pahuhopu ka loaʻa ʻana o nā tausani o Origins e hāʻawi ana i nā lawelawe ridesharing ma waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

Eia naʻe, ma mua o ka lilo ʻana o kēia ʻike i mea ʻoiaʻiʻo, pono ʻo Cruise e lanakila i nā pilikia hoʻoponopono a loaʻa i kahi hoʻokuʻu ʻia mai nā kūlana palekana federal. Manaʻo ʻo Vogt e hiki ke hāʻawi ʻia kēia hoʻokuʻu koʻikoʻi ma mua o kēia mahina. ʻO ka poʻe hoʻohewa o nā lawelawe robotaxi a Cruise, a me nā mea pāʻani nui ʻo Waymo, ua hōʻike i nā hopohopo e pili ana i ka palekana a me ka mākaukau o nā kaʻa kūʻokoʻa piha ma nā alanui ākea. ʻO nā hanana e pili ana i nā kaʻa kūʻokoʻa ma Kapalakiko i hoʻoulu i kēia mau hopohopo.

Ua hōʻike ʻia nā hanana hou i nā pilikia e kū nei ʻo Cruise a me nā hui ʻē aʻe i ka ʻoihana kaʻa kūʻokoʻa. I ka mahina i hala aku nei, ua kauoha nā mea hoʻoponopono iā Cruise e hōʻemi i kāna mau ʻauwaʻa robotaxi ma Kapalakiko ma hope o kahi ulia me kahi kaʻa ahi. ʻO ka hopena i loaʻa i nā pōʻino liʻiliʻi i ka mea holo o ke kaʻa kalaiwa ʻole. Eia nō naʻe, ua hāʻawi ka California Public Utilities Commission i ka ʻae iā Cruise a me Waymo e hoʻonui i kā lākou mau lawelawe holo kaʻa i uku ʻia a puni ka lā, e hōʻailona ana i kahi mea nui no ka ʻoihana.

Ua hoʻoikaika ʻo Kyle Vogt i ka hiki o ka ʻenehana kūʻokoʻa e hoʻomaikaʻi i ka palekana o ke alanui akā ua ʻōlelo ʻo ia ʻo ke kūʻē nui ʻana mai ka poʻe hoʻohewa ke keʻakeʻa i kona holomua. Ua hōʻike pū ʻo Waymo i kāna hoʻolālā ponoʻī no kahi kaʻa e like me Cruise's Origin, i hoʻomohala ʻia me ka hui pū me ka mea hana kaʻa Kina Geely. Hāʻawi ka kaʻa Waymo i kahi ākea ākea a ʻoluʻolu hoʻi me ka ʻole o ka huila a i ʻole nā ​​pedals, e hāʻawi ana i nā mea holo me nā pale, nā loina, a me nā koho noho hoʻololi.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, he mau lā wale nō ʻo Cruise mai ka loaʻa ʻana o ka ʻae kānāwai no ka hana nui ʻana o kāna kaʻa kūʻokoʻa piha, ʻo ka Origin. He hana nui kēia i ka hoʻokō ʻana i ka ʻike o ka hui no kahi lawelawe hoʻokele kaʻa ʻole. Eia nō naʻe, pono e hoʻoponopono ʻia nā hopohopo e pili ana i ka palekana a me nā pilikia hoʻoponopono ma mua o ka hiki ke kau ʻia kēia mau kaʻa ma kahi ākea nui. Eia nō naʻe, ʻo ka holomua i hana ʻia e Cruise a me Waymo e hōʻailona ana i ka wā e hiki mai ana no ka lawe ʻana i ka autonomous.

Sources:

– Detroit Free Press

– Ke Komisina Hoʻohana Aupuni o Kaleponi