ʻO Fujifilm X100V Koho: He aha ka mea e manaʻo ai a me ka hiki ke hoʻonui i nā lens

Ua koi nui ʻia ka Fujifilm X100V mai kona hoʻokuʻu ʻia ʻana ma mua o ʻekolu mau makahiki i hala. Ua hopena kona kaulana i nā manawa kali lōʻihi a me nā hemahema o nā ʻāpana, me ka nui o nā hale kūʻai kamera i hiki ʻole ke hoʻokō i ka koi. Eia nō naʻe, aia ka nūhou maikaʻi ma ka ʻaoʻao, no ka mea, ke manaʻo ʻia nei kona hope e hōʻea i ka hoʻomaka ʻana o 2024, e hōʻike ana paha i kahi lens hou.

Hāʻawi ʻia i ka noi nui no ka X100V, aia nā hopohopo e pili ana i ka hiki iā Fujifilm ke mālama i nā kauoha no kāna mea pani. Ua ho'ōki ka hui i ka lawe ʻana i nā kauoha ma muli o ka nui o nā noi no ka X100V. E ʻike ʻia inā ua loaʻa ʻo Fujifilm i kahi hopena e hoʻokō ai i ka koi i manaʻo ʻia no ke kumu hoʻohālike hou.

ʻO kahi mea koʻikoʻi e hiki ke hoʻopili i ka kaulana o ka mea hoʻokō X100 ʻo ia ka lens integrated. Hoʻolako ʻia ka X100V o kēia manawa me kahi lens 23mm (35mm like) f/2.0. Wahi a kahi kumu hilinaʻi ma Fuji Rumors, hiki i ka X100 ke hōʻike i kahi lens hou loa. ʻAʻole i hōʻike ʻia nā kikoʻī e pili ana i ka hoʻolālā lens hou, akā hiki ke loaʻa mai nā hoʻonui liʻiliʻi e like me ka hoʻopaʻa ʻana i ka wā a hiki i nā loli nui i ka lōʻihi o ka focal a me ka aperture.

I ka wā ma mua, ua hoʻololi wale ʻo Fujifilm i ka hoʻolālā lens i hoʻokahi manawa no ka X100 series, ʻo ia no ka X100V. ʻOiai e mau ana ka lōʻihi o ke alo, ua hāʻawi ka lens hou i ka hoʻonā hoʻonā maikaʻi, hoʻemi ʻia ka distortion, a ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana pili kokoke. Hāʻawi ʻia i kēia mōʻaukala, ʻaʻole paha e hoʻomaikaʻi koke ʻo Fujifilm i ka lens ke ʻole ke komo ʻana i kahi hoʻolālā nui.

Pono nā mea paʻi kiʻi e kali nui nei i ka mea pani X100V e hoʻoholo inā e hoʻomau i ka papa inoa kali a paʻa paha a hiki i ka loaʻa ʻana o ka ʻike hou e pili ana i ke kumu hoʻohālike hou. Me ka hoʻokuʻu ʻana i manaʻo ʻia he mau mahina wale nō, pono paha e kali e ʻike i ka mea a Fujifilm i mālama ai no ka hoʻonui.

