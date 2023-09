ʻO ka wā e hiki mai ana o nā uku kikohoʻe

I kēia au kikohoʻe, pono nā ʻōnaehana uku kuʻuna i ka hoʻonui. ʻO ka hāʻawi ʻana i nā kālā, ka wānana o ke kālā, ka palekana o nā kālepa, a me nā hoʻoponopono a me nā hoʻoponopono ʻana nā wahi āpau i hiki ke hoʻomaikaʻi ʻia. Ua alakaʻi kēia i ka piʻi ʻana o nā ʻano hou like ʻole i ke kikowaena uku kikohoʻe.

ʻO nā kāleka maʻamau no ka uku pāʻoihana, ka panakō hāmama, nā uku manawa maoli (RTP), nā uku polokalamu a i ʻole nā ​​​​uku akamai, nā polokalamu kelepona paʻa-i-uku, nā uku kālā-a-account (A2A), a me nā waiwai i hoʻokumu ʻia blockchain he mau hiʻohiʻona o kēia. nā mea hou. Eia naʻe, he aha ka mea e hoʻokaʻawale ai i kahi makana lanakila ma ka uku uku kikohoʻe? Wahi a Ron Bergamesca, ka luna nui o ka waihona kālā a me nā hoʻonā FinTech ma Paymentus, pono nā makana uku kūleʻa e piha, maʻalahi e hoʻohana, a me ka wikiwiki.

Ua loaʻa i nā papahana uku manawa maoli ka traction ma ka honua. ʻO ka puka ʻana o ka FedNow® Service ma US ma ke ʻano he ʻokoʻa i ka pūnaewele RTP ua hoʻonui hou i ka loaʻa o nā pūnaewele uku manawa maoli. Hāʻawi nā uku manawa maoli i ka manaʻo waiwai o ka hoʻomaka, hoʻomaʻemaʻe, a me ka hoʻopau ʻana i nā uku 24/7 i kekona. Ua ʻae ʻia kēia a puni ka honua, me nā ʻāina e like me Thailand ke alakaʻi nei i ke ala.

Eia nō naʻe, aia kekahi mau ʻāina kahi i uku ʻole ʻia ai ka manawa maoli. I ka UAE, no ka laʻana, ʻo 1.1% wale nō ka uku o nā kālepa i ka makahiki 2022. He mea koʻikoʻi ka launa pū ʻana ma waena o nā hoʻolālā uku a me nā paepae i ka wā e hoʻonui ai nā ʻāina i kā lākou mau ʻōnaehana a me nā ʻōnaehana.

Pono nā mea hou i loko o ka uku uku kikohoʻe i nā ʻoihana no ka hoʻokomo ʻana. ʻIke ʻia nā uku manawa maoli ma ke ʻano he mea mua i ka puka ʻana mai o nā koho uku kālā i ka moʻokāki a i ʻole nā ​​​​koho uku uku ma ka mākeke US. Eia kekahi, ke loaʻa nei ka manaʻo o nā kāleka virtual a me nā uku A2A no ko lākou hiki ke hōʻemi i nā hewa, hoʻomaikaʻi i ka hoʻokele kālā, a hoʻonui i ka ʻike i nā kālepa kalepa.

ʻOiai ka hoʻololi ʻana i nā kālepa uila a me nā kikohoʻe, hilinaʻi nui nā ʻoihana i nā ala uku hoʻoilina. ʻOi aku ka maʻalahi o nā kaʻina hana hoʻoilina i ka hoʻopunipuni ma mua o nā hoʻonā uila, e ʻoi aku ka ʻike o ka pono o nā mea hou uku kikohoʻe.

Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o nā uku kikohoʻe e hiki mai ana, he mea nui ia no ka hāʻawi ʻana i ka uku e piha, maʻalahi e hoʻohana, a me ka wikiwiki. ʻO ka hoʻopaʻa ʻia ʻana o nā kaʻa uku hou e hilinaʻi ʻia i ko lākou hiki ke hoʻokō i nā koho i loaʻa a inā paha e hōʻoia ka hana i ka hoʻokomo ʻana i nā ʻoihana hou.

