Hoʻolaha ʻo SAS i nā Initiative Nui ma Explore Conference

Ua hana hou ʻo SAS i nā hoʻolaha nui i ka wā o kā lākou Explore conference ma Las Vegas, e hōʻike ana i kā lākou kūpaʻa i AI a me nā analytics. ʻO kekahi o nā hana koʻikoʻi ʻo kā lākou hoʻohiki ʻana e hoʻolilo i $ 1 biliona i nā hoʻonā ʻoihana hoʻomohala AI. Hōʻike kēia hoʻopukapuka i ka manaʻo o SAS i ka hana ʻana i nā ʻikepili i hiki i nā mea āpau, ma nā wahi āpau.

E like me kēia hoʻohiki, ke hoʻohana nei ʻo SAS i ka generative AI e hoʻoponopono i nā pilikia ʻikepili. Ke hana nei ka ʻoihana i ka hana ʻana i ka ʻikepili ʻoiaʻiʻo e hōʻike ana i nā kaiapuni honua maoli, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka palekana pilikino o ka mea hoʻohana, ka hoʻāʻo ʻana i ka bias, a me ka hoʻēmi ʻana, a me ka hoʻāʻo ʻana i nā hanana laha a koʻikoʻi. Eia hou, ke hāʻawi nei ʻo SAS i nā "māhoe digital," he mau kope o nā ʻōnaehana kino e hiki ai i nā hui ke hoʻokolohua me nā hoʻonā hou a me nā hoʻolālā hoʻāʻo no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pono.

Ua hui pū ʻo SAS me Microsoft e hoʻohui i kā lākou hana AI generative me ka Microsoft Azure OpenAI platform. Ma ka hoʻohana ʻana i ka SAS orchestration a me nā mea hana analytics e hui pū me Azure, hiki i nā ʻoihana ke kākoʻo i nā hana koʻikoʻi a hoʻokele i ka hana hou. Hoʻonohonoho ʻia ka hoʻohui ʻana e loaʻa no kahi ʻike liʻiliʻi ma hope o kēia makahiki.

ʻO kekahi hoʻolaha koʻikoʻi ʻo ka hoʻomaka ʻana o SAS Health, kahi kahua mālama olakino i hoʻolālā ʻia e hāʻawi i ka ʻikepili a me ka automation analytics. Ke manaʻo nei kēia ʻoihana ʻoihana e hoʻomaikaʻi i ka hoʻokele ʻikepili olakino a hāʻawi i nā ʻikepili ʻike ma o ka ʻae ʻana i ka hoʻokomo wikiwiki ʻana i nā moʻolelo olakino uila ma nā ʻano maʻamau. Manaʻo ʻia ʻo SAS Health e hana i kahi hana koʻikoʻi i ka wā e hiki mai ana o ka mālama olakino.

Ua loaʻa pū i ka Viya platform nā mea hou i ka hālāwai kūkā. Ua hoʻolauna ʻo SAS i ka Viya Workbench, kahi hoʻomohala hoʻomohala ʻana i ke ao no ka hoʻokō ʻana i nā code. Ua hoʻolaha pū lākou i ʻekolu mau mea kūʻai aku no nā mea hoʻomohala kaulana: Jupyter Notebook, Visual Studio Code, a me SAS Enterprise Guide. ʻO kēia mau mea hoʻonui e manaʻo e hoʻonui i ka huahana a hiki i ka wikiwiki wikiwiki no nā ʻepekema data a me nā mea hoʻomohala.

Ua wehe pū ʻo SAS i ka SAS App Factory, kahi noi no ka hoʻomohala wikiwiki ʻana i nā noi i alakaʻi ʻia e AI. Hoʻopili kēia hoʻonā i ka hoʻonohonoho ʻana o kahi ʻenehana ʻenehana maoli, me React, TypeScript, a me Postgres. Hoʻonohonoho ʻia e loaʻa maʻamau i ka makahiki aʻe, me ka Viya Workbench.

Ma kahi o kēia mau hana, ua hoʻokumu ʻo SAS i ka SAS Energy Forecasting Cloud e kuhikuhi ana i nā ʻoihana pono. ʻO kēia lawelawe kapuaʻi e kōkua i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻolālā a me nā hana ma o ka hāʻawi ʻana i nā ʻikepili wānana no ka koi kiʻekiʻe a me ka hoʻolālā hoʻouna. Ua hōʻike ka hoʻokolokolo me ka ʻOihana Wai a me ka Mana o Los Angeles i ka hiki o kēia hoʻonā.

I loko o ka hālāwai kūkā, ua hoʻoikaika ʻo SAS i ka mea nui o AI a me ka hoʻokele hoʻokele data. Ua hōʻike lākou i ko lākou ʻike i ka hoʻokele a me ka hoʻokō ʻana a ua hoʻokūpaʻa i ka ʻike o kā lākou mau hiʻohiʻona, ʻoi aku ka pili i ka ʻike generative. Ua ʻōlelo hou ʻo SAS i kāna kūpaʻa i ka hāʻawi ʻana i nā hoʻonā AI holoʻokoʻa a hoʻoikaika i ka waiwai a lākou e hāʻawi ai i ka "mile hope" o ka hoʻokō.

Ma ka holoʻokoʻa, ʻo nā hoʻolaha a SAS ma ka hālāwai Explore e hoʻoikaika i ko lākou hoʻolaʻa ʻana iā AI, analytics, a me ka ʻenehana holomua e hoʻoponopono i nā pilikia ʻoihana koʻikoʻi.

