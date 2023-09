Ua pāpā ʻo Farani i ke kūʻai ʻana o iPhone 12 ma muli o nā pae Radiation

Ua hoʻolaha ke kuhina ʻōpio o Farani no ka hoʻokele waiwai digital e pono ʻo Apple e hoʻōki i ke kūʻai aku o kāna kumu hoʻohālike iPhone 12 ma Farani. Hoʻoholo ʻia kēia hoʻoholo ma hope o ka hoʻāʻo ʻana o ka ʻīlio radiation radiation, ANFR, a ʻike ʻia ua ʻoi aku ka nui o ka Specific Absorption Rate (SAR) o ke kelepona ma mua o nā palena kānāwai.

Ua hōʻike ʻo Jean-Noel Barrot, ke kuhina ʻōpio o Farani, ma kahi ninaninau me Le Parisien ua haʻi aku ʻo ANFR iā Apple i ka pāpā. Ua ʻōlelo pū ʻo ia e hiki i kahi polokalamu polokalamu ke hoʻoponopono i nā pilikia radiation e pili ana i ka iPhone 12, i kūʻai ʻia mai 2020.

Ua ʻōlelo ʻo Barrot he ʻelua pule ʻo Apple e pane a hoʻokō i nā loli e pono ai. ʻO ka hiki ʻole ke hana pēlā e hoʻihoʻi ʻia i ka hoʻomanaʻo ʻana i nā mea iPhone 12 āpau e holo nei. Ua ʻōlelo ʻo ia e pili ana nā lula like i nā ʻoihana āpau, me nā pilikua digital.

Ua hoʻokumu ka European Union i nā palena palekana no nā waiwai SAR e pili ana i ka hoʻohana ʻana i ke kelepona paʻalima, no ka mea, ua hōʻike nā haʻawina i ka piʻi nui ʻana o kekahi mau ʻano maʻi kanesa. E kaʻana like ka ʻīlio kiaʻi Farani i kāna mau ʻike me nā mea hoʻoponopono ma nā mokuʻāina ʻē aʻe o EU, me ka ʻike ʻana ʻo Barrot e hiki i kēia hoʻoholo ke loaʻa ka hopena ripple.

Ua hana ikaika ʻo Farani i ka nānā ʻana i nā pae radiation o nā mea uila, e hoʻonui ana i nā lula ma 2020 e koi i nā mea kūʻai aku e hōʻike i nā waiwai radiation ma ka ʻeke no nā kelepona kelepona wale nō akā nā papa a me nā huahana uila ʻē aʻe.

ʻAʻole i hoʻopuka ʻo Apple i kahi pane i ka hoʻolaha pāpā.

Puna: Reuters (ʻaʻohe URL i hāʻawi ʻia)