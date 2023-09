Ua hoʻi ʻo Andrew Flintoff i ke kahua Kirikiti ma ke ʻano he Kūkākūkā Uku ʻole no ka Hui ʻEnelani

Ua hoʻi hou ʻo Andrew Flintoff ʻEnelani mua i ka pā kikī ma hope o ke komo ʻana i kahi pōʻino i ke kiʻi ʻana i ka BBC hōʻike Top Gear i ka lā Dekemaba i hala. ʻO Flintoff, he hoaaloha me Rob Key, ka luna hoʻokele kirikiti ʻEnelani, ke hana nei ʻo ia ma ke ʻano he kumu aʻoaʻo uku ʻole me ka hui ʻEnelani i ka wā e hoʻomau nei ʻo ʻehā pāʻani hoʻokahi lā e kūʻē iā New Zealand.

He manawa pōkole ka hana a kaupalena ʻia i nā pāʻani ʻehā e hiki mai ana, a ʻaʻole i manaʻo ʻia e hele pū ʻo Flintoff me ka hui i ka World Cup ma India i kēia mahina aʻe. ʻO ka cricketer 45 makahiki, nāna i pāʻani i 79 Tests a me 141 mau lā hoʻokahi no ʻEnelani ma mua o ka hoʻomaha ʻana i ka makahiki 2009, ua ʻike ʻia ʻo ia e alakaʻi ana i nā hoʻomaʻamaʻa kahua me ka hui ʻEnelani ma Sophia Gardens ma Cardiff.

Ua haki ʻo Flintoff i kona mau iwi ʻaoʻao i ka ulia pōpilikia i ka makahiki i hala, akā ua ola ʻo ia a ua hoʻi i ke kahua. ʻO kona hoʻi ʻana i ka honua kirikiti ua hoʻoulu i ka hauʻoli i waena o nā mea pā e hoʻomanaʻo nei i kāna mau haʻawina i ka hui ʻEnelani i ka wā o kāna ʻoihana pāʻani. ʻOiai ʻaʻole ʻo ia e lilo i mea paʻa mau me ka hui, ʻo kona ʻike a me kāna ʻike e hōʻoia i ka waiwai i nā mea pāʻani i ka wā e hoʻomau nei.

He mea hoʻoikaika mau ka ʻike ʻana i nā mea pāʻani kahiko e like me Flintoff e pili mau ana i ka haʻuki a lākou e aloha ai a kaʻana like i ko lākou ʻike me ka hanauna hou o ka poʻe kiliki. ʻO kēia hana pōkole ma ke ʻano he kumu aʻoaʻo uku ʻole e hōʻike ana i ka hoʻolaʻa ʻana o Flintoff i ka pāʻani a me kona makemake e hāʻawi i nā ala āpau.

