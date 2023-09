Forza Motorsport Preview: He hoʻomaka hoʻohiki no ka Ultimate Racing Sim

Ua ʻike mau ʻia ʻo Forza Motorsport no kāna ʻike hoʻokūkū hoʻonaninani, a ʻo ka ʻāpana e hiki mai ana i ka moʻo he ʻano ʻole. Ma kahi hiʻohiʻona hou o ka pāʻani ʻo Builders Cup intro series, ua maopopo ua hana nā mea hoʻomohala Turn 10 Studios i kahi kumu paʻa no nā makahiki o ka hauʻoli heihei.

Hōʻike ka moʻo intro i ʻekolu ala a me ʻekolu mau kaʻa, kēlā me kēia me kāna mau hiʻohiʻona ponoʻī. Inā ʻoe e hoʻokele ana i ka 2019 Subaru STI S209, ka 2018 Honda Civic Type R, a i ʻole ka 2018 Ford Mustang GT, ʻoluʻolu nā kaʻa. ʻAe nā koho hoʻoponopono i nā hoʻoponopono maikaʻi e pili pono i ke ala e holo ai kēlā me kēia kaʻa.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o Forza Motorsport ʻo kona hiki ke komo. Hāʻawi ka pāʻani i kahi slider paʻakikī, nā ʻano pāʻani he nui, a me ka nui o ke aʻo ʻana a me nā koho kōkua. ʻO ke pihi hoʻihoʻi, ʻo ia hoʻi, kahi hiʻohiʻona i aloha ʻia no nā pōʻai hoʻomaʻamaʻa, e ʻae i nā mea hoʻokūkū e hoʻonohonoho hou me ka haʻalele ʻole i ke ala. Paipai ia i ka hoʻokolohua a me ka pāʻani me ka makaʻu ʻole i ka hoʻopaʻi.

ʻO ka framerate o ka pāʻani kekahi mea kaulana. Holo ʻo Forza Motorsport i ka 60 fps maʻemaʻe ma nā kahua āpau, me ka Xbox Series S. Ma kahi pāʻani pāʻani kahi e hakakā ai nā poʻo inoa AAA he nui i ka 60 fps, ʻo kēia pae o ka pane ʻana he hanu o ka ea hou no ka poʻe hoihoi heihei.

ʻOiai aia kekahi mau hopohopo e pili ana i nā hiʻohiʻona nalo i ka hoʻomaka ʻana, e like me ke ʻano hiʻohiʻona a me ka splitscreen, ikaika mau ka ʻike kumu o Forza Motorsport. Hoʻokumu ʻia ʻo Turn10 i ka hāʻawi ʻana i kahi sim racing e hoʻokumu i ka pane, hoʻoponopono, a me ka hiki. ʻO ka hopena, he pāʻani hoʻohiwahiwa ʻike ʻia me ka hoʻomālamalama ʻana o ka honua a me nā kukui ikaika e ola ai nā kaʻa a me nā ala.

Ke nānā nei i mua, ua hoʻolālā ʻia ʻo Forza Motorsport e lilo i pāʻani lawelawe ola, me nā hāʻule maʻamau a me nā hiʻohiʻona kaiapili i kūkulu ʻia i loko o ka ʻike. Mālama kēia i nā mea pāʻani e loaʻa i nā palapala ʻāina hou, nā kaʻa, a me nā pilikia e nānā i mua i nā makahiki e hiki mai ana.

Ma ka holoʻokoʻa, hōʻike ʻo Forza Motorsport i ka ʻōlelo hoʻohiki maikaʻi loa e like me ka sim racing hope loa. ʻO kona nānā ʻana i nā kikoʻī, hiki ke loaʻa, a me ka hilinaʻi hiʻohiʻona kupaianaha e hana i kahi ʻike hoihoi a immersive. Inā makemake ʻoe i ka moʻo a i ʻole he mea hou i nā pāʻani heihei, ke hoʻolālā nei ʻo Forza Motorsport e lilo i poʻo inoa pono-pāʻani.

