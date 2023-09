ʻO Forza Motorsport Reboot: He Era Hou o ka hoʻololi ʻana i nā kaʻa a me ka pāʻani pau ʻole

Ma hope o ke kulanui, ʻo ka Forza Motorsport 6 edition Xbox One he mea pono e loaʻa i ka poʻe hoihoi kaʻa. Akā ʻewalu mau makahiki ma hope mai, ua loli ka ʻāina pāʻani. Me nā pāʻani Horizon he nui a me ka hoʻokūkū mai nā poʻo inoa heihei ʻē aʻe, ʻo ka Forza Motorsport reboot e hiki mai ana e manaʻo e wehewehe hou i ka moʻo a mālama i nā mea pāʻani i nā makahiki e hiki mai ana.

ʻO ka Forza Motorsport hou ʻaʻole ia he hoʻohui helu ʻē aʻe; hāʻawi ia i kahi ʻike ʻokoʻa. ʻAʻole e like me nā pāʻani mua i kālele ʻia i ka heihei track a me ka holomua o ka mea hoʻokele, hoʻohuli ka reboot a puni ka hoʻololi kaʻa. Ma mua o ka hōʻiliʻili ʻana i nā haneli o nā kaʻa, paipai ʻia nā mea pāʻani e koho i kā lākou punahele he ʻumi a hoʻonohonoho pono iā lākou e hana i nā kaʻa kūʻokoʻa.

Eia naʻe, ʻo ka hiʻohiʻona koʻikoʻi o kēia reboot ʻo kāna hoʻolālā no ka lōʻihi. ʻAʻole like me nā kuʻuna kuʻuna, ʻaʻohe hoʻolālā no ka hoʻomaʻamaʻa hou ʻana o ka pāʻani. Akā, hoʻolālā nā mea hoʻomohala ma Turn 10 Studios e hoʻomau mau i ka pāʻani me nā kaʻa hou a me nā hiʻohiʻona e pili ana i ka manaʻo o ka mea pāʻani. ʻO ia ke ʻano o nā mea pāʻani e hoʻolilo i ka pāʻani i hoʻokahi manawa e loaʻa i nā ʻike hou no ke koena o ko lākou ola.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi e hoʻoholo ai i ka kūleʻa o kēia pāʻani mau loa ʻo kāna physics. Ua hoʻohiki ka Motorsport hou i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka physics, e hāʻawi ana i nā mana ʻoi aʻe a me ka liʻiliʻi o ka understeer. ʻOi aku ka maikaʻi o ka ʻike holoʻokoʻa a hoʻomaikaʻi i nā mea pāʻani no ka hoʻomaikaʻi ʻana i kā lākou mākaukau hoʻokele i ka mālama ʻana i kā lākou kaʻa.

Ma ke ʻano o ka pāʻani, hoʻopuka ka reboot i ka pilikia o ka nele o ka ʻike i nā pāʻani heihei track-focused. Loaʻa i nā kaʻa nā pilikia kūikawā e hoʻonui ai, a ua māhele ʻia nā ala i nā ʻāpana ʻaʻole i hoʻoholo wale ʻia e ka manawa kaʻawale akā e like me ka maikaʻi o ka mea hoʻokele theoretical i kēlā kaʻa. Hāʻawi ke ʻano hoʻolaha ʻo Builder's Series i ka holomua kūlohelohe ma o nā pilikia like ʻole a mālama i nā mea pāʻani.

ʻOiai ke hōʻike nei ka demo o Forza Motorsport i kona hiki ke hoʻihoʻi i ka waiwai a me nā kau pāʻani lōʻihi, aia ka hōʻike hope loa i kona hiki ke noho leʻaleʻa i ka holo lōʻihi. E huki mau anei nā mea pāʻani i ka pāʻani ma hope o ʻelua mau makahiki ke hoʻohālikelike ka poʻe hoʻokūkū i kāna mau hiʻohiʻona? E hoʻomāʻona nā mea pāʻani i ke kahe mau o nā mea hou, a i ʻole e koi ʻia kahi hopena e hoʻonui i nā mea pāʻani kūpaʻa a me nā microtransactions?

A hiki i ka hoʻokuʻu piha ʻana o ka pāʻani a me kāna mau makahiki ma hope o ka mākeke, e ʻike ʻia inā e hoʻokō ʻo Forza Motorsport i kāna pahuhopu e lilo i pāʻani heihei mau loa. ʻOiai e hōʻike ana i ka ʻōlelo hoʻohiki, inā hiki iā ia ke hoʻomau i ka makemake o nā mea pāʻani me ka ʻole o ka hāʻule ʻana i ke kumu hoʻohālike kuʻuna ʻaʻole maopopo. Eia nō naʻe, hiki i ka Forza Motorsport reboot ke hiki ke hopu i ka poʻe hoihoi pāʻani heihei a hoʻololi hou i ke ʻano no ka wā e hiki mai ana.

