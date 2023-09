Nānā: Hāʻawi ʻo Forza Motorsport (2023) i kahi ʻike hoʻokūkū ʻoiaʻiʻo

By

Ua hoʻokipa ʻo Petersen Automotive Museum ma Los Angeles i kahi hanana ʻike no ka pāʻani i manaʻo nui ʻia, ʻo Forza Motorsport (2023). ʻO kēia ʻāpana hou aʻe i ka franchise Forza e hoʻohiki e hāʻawi i kahi ʻike hoʻokūkū simulation hope loa no nā mea pāʻani Xbox a me Windows PC.

ʻAʻole i like me kona mua, Forza Motorsport 7, i hoʻokuʻu ʻia i ʻeono makahiki i hala, Forza Motorsport (2023) i hoʻi i ka papa kiʻi kiʻi e loiloi i kona mau aʻa a nānā i nā ʻano o ka pāʻani o kēia wā. ʻO ka pahuhopu ka hana ʻana i kahi hiʻohiʻona paʻa e hoʻopiʻi i nā mea pāʻani, nā heihei, a me nā mea hoihoi kaʻa.

Hōʻike ka pāʻani ma luna o 500 mau kaʻa i ka hoʻomaka ʻana, akā ʻo ka manaʻo nui i ka ʻae ʻana i nā mea pāʻani e aloha i nā kaʻa liʻiliʻi. Makemake nā mea hoʻomohala i nā mea pāʻani e haku i kēia mau kaʻa, hoʻomaikaʻi pono iā lākou no kēlā me kēia mele a i ʻole hanana, a mahalo maoli i ka ʻike hoʻokele.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi o Forza Motorsport (2023) ʻo ia ka hoʻolālā hou ʻana o ka mea pāʻani hoʻokahi i kapa ʻia ʻo Builder's Cup. Hāʻawi kēia hoʻolaha i nā hanana kumuhana like ʻole e hiki ai i nā mea pāʻani ke holomua ma ke aʻo ʻana i ka ins a me waho o kā lākou kaʻa i koho ʻia, ka hoʻonohonoho ʻana i nā hoʻonohonoho a me ka paʻakikī, ka hoʻokūkū kūʻē ʻana i ka AI i hoʻomaikaʻi ʻia, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana a i ʻole ke kani ʻana i kā lākou kaʻa.

I ka wā o ka hanana ʻike, ua loaʻa i nā mea pāʻani ka manawa e hoʻāʻo ai i nā kaʻa like ʻole a ʻike maka i ke ʻano o kēlā me kēia kaʻa i kona pae kaʻa ponoʻī. ʻO ka nui o nā mea pāʻani i holo me kahi kaʻa kikoʻī, ʻoi aku ka nui o ka XP i loaʻa iā lākou, e ʻae iā lākou e hoʻokiʻekiʻe i kā lākou kaʻa a wehe i nā hoʻonui.

Manaʻo ʻo Forza Motorsport (2023) e hāʻawi i kahi ʻike heihei hohonu a immersive, kahi e hiki ai i nā mea pāʻani ke hoʻopili maoli me nā kaʻa a lākou e holo ai. Me kāna mau kiʻi kupanaha, hoʻomaikaʻi ʻia ʻo AI, a me ka nānā ʻana i nā kikoʻī, ua mākaukau kēia pāʻani e lilo i hoʻokahi o nā pāʻani heihei maikaʻi loa ma ka paepae Xbox.

Nā Puna: Petersen Automotive Museum, Turn 10 Studios