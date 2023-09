Hoʻokuʻu ʻo Epic Games i ka Fortnite Update 4.01 e hōʻike ana i kaʻu Hero Academia

Ua hoʻokuʻu ʻo Epic Games iā Fortnite update 4.01, i ʻike ʻia ʻo ka v26.10 content drop. Hoʻopuka ka mea hou i nā hiʻohiʻona hou a me nā mea i hoʻoulu ʻia e My Hero Academia. Hiki i nā mea pāʻani ke pāʻani e like me Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, a me Mina Ashido. Loaʻa kēia mau huaʻōlelo ma ka Item Shop, a hiki i nā mea pāʻani ke hoʻohana i nā mana hau o Todoroki ma ka hoʻohana ʻana i ka mea Ice Wall i loaʻa ma ka mokupuni.

Hiki i nā mea pāʻani ke kiʻi i nā pale glacial no ka pale a me ka hoʻouka kaua. Hiki iā ia ke pale i nā mea pāʻani a me kā lākou pāʻina mai ka pōʻino a hiki ke hoʻonohonoho pono ʻia e hoʻihoʻi i nā hoa paio. E loaʻa ana ka Ice Wall a hiki i ka hopena o ke kau, e hāʻawi ana i ka manawa kūpono no nā mea pāʻani e haku i kona hiki.

Ma waho aʻe o Todoroki's Ice Wall, hiki i nā mea pāʻani ke hoʻohana i ka mana Smash o Deku, hiki iā ia ke pana i nā ʻenemi ma ka palapala ʻāina. Hiki ke loa'a ka Deku's Smash mai All Might Supply Drops a hiki i ka v26.20 update.

ʻO ka hoʻopau ʻana i nā ʻimi e pili ana i kaʻu Hero Academia e uku i nā mea pāʻani me nā helu ʻike. Ma ka hoʻopau ʻana i nā ʻimi ʻeono, hiki i nā mea pāʻani ke piʻi koke i luna. ʻEkolu mau lole hoʻomaʻamaʻa o ke kula kiʻekiʻe o UA, ʻo ia hoʻi ʻo Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, a me Mina Ashido, i kēia manawa i loaʻa i ka hale kūʻai mea.

ʻO nā mea hoʻohui ʻē aʻe i ka v26.10 update me ka hoʻihoʻi ʻana i ka mea Pizza Party, e hoʻihoʻi i ke olakino a me ka pale, a me ka hoʻokomo ʻana i nā mea hou e like me ka Reckless SMG Reload. Ua hoʻohui pū ʻia ʻo Super Level Styles ma ke ʻano he makana bonus no nā mea pāʻani i holomua ma mua o ka Season Level 100.

Hoʻopili pū ka mea hou i nā hoʻoponopono a me nā hoʻomaikaʻi. ʻO ka mea nui, ua hoʻi ka 'Bow Emoticon nani i nā laka o nā mea nona, e hoʻohana ana i nā Bars ma ka hoʻihoʻi ʻana i ka Reality Augments i kēia manawa e holomua ana i nā ʻimi, a ʻaʻole paʻa hou nā pahuhopu holomua mekala.

Hoʻokumu ʻia kēia mau kikoʻī ma luna o ka ʻikepili datamined, e pili ana i nā ʻili i manaʻo ʻia, nā moʻolelo, nā ʻano hoʻoponopono hou, a me nā mea hoʻohui ʻē aʻe i ka pāʻani.

Puna: Fortnite Update 4.01 Patch Notes | ʻO Fortnite New Update Patch Notes.