Ua hoʻolaha ʻo Fortnite Boss Donald Mustard i ka hoʻomaha ʻana ma hope o 25 mau makahiki i ka ʻoihana pāʻani

Ua hoʻolaha ʻo Donald Mustard, ka luna hoʻomohala nui ma Epic Games a me ka haku ma hope o ke ʻano pāʻani honua ʻo Fortnite, ua hoʻolaha ʻo ia i kona hoʻomaha ʻana ma hope o kahi hana hanohano 25 makahiki i ka ʻoihana pāʻani. Ua ʻike mua ʻia ʻo Mustard i ka wā i hoʻokumu ai ʻo ia i ka Chair Entertainment ma 2005, ke keena ma hope o nā pāʻani pāʻani e like me Shadow Complex a me Infinity Blade. I ka makahiki 2008, ua loaʻa ʻo Chair e Epic Games, a ua kū ʻo Mustard i ke kūlana o ka luna hoʻomohala nui ma 2016.

I loko o kahi ʻōlelo i hōʻike ʻia ma ka pūnaewele media, ua hōʻike ʻo Mustard i kona mahalo no ka huakaʻi kupaianaha āna i ʻike ai i kāna ʻoihana. Ua hoʻomaikaʻi ʻo ia i kāna mau hoa a me ka Luna Hoʻokele o Epic Games ʻo Tim Sweeney no kā lākou kākoʻo a me ka hui pū ʻana. Ua noʻonoʻo ʻo Mustard i nā hana like ʻole āna i hoʻokō ai, mai ka hana ʻana i nā pāʻani e like me Advent Rising a me Undertow, i lilo i ʻāpana o ka hui i hoʻokumu i ka kūleʻa o Fortnite.

I ke aloha ʻana o Mustard i kāna kuleana ma Epic Games, ua haʻi ʻo ia i ka haʻaheo i ka hiki o ka hui ke lawe i ka hauʻoli a me ka hauʻoli i ke kaiāulu Fortnite. Ua haʻi ʻo ia i nā manawa hoʻokalakupua e like me ka hoʻokuʻu ʻana o Battle Bus, ka hāmama ʻana o ka lewa e ka rocket, a me ka hula me nā hoaaloha ma hope o ka Victory Royale. Ua hōʻoiaʻiʻo ʻo Mustard i nā mea pā i ka wā e hiki mai ana o Fortnite i nā lima maikaʻi a hoʻohenehene ʻo ia e hana ana nā hui i "nā mea nui, hāʻule ʻole, nā mea kupaianaha."

Ma hope o ka hoʻomaha ʻana, ke nānā nei ʻo Mustard i ka hoʻolimalima manawa maikaʻi me kāna wahine a me kāna ʻohana. Ua hōʻike ʻo ia i ka hauʻoli e pili ana i ka hoʻomau ʻana i ka mea pāʻani a hauʻoli i ka wā e hiki mai ana o Fortnite me ke kaiāulu āna i kōkua ai e hana.

