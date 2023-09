Manaʻo ʻo Mihira AI ʻo Raja Koduri e lawe iā AI i ka lehulehu

Ua hoʻokumu ʻo Raja Koduri, ka mea nāna i hoʻokumu iā Mihira AI a me ka mea kākau kiʻi kiʻi kiʻi mua o Intel, i kahi hoʻomaka ʻana o ka naʻauao hana e ʻimi nei e hoʻolilo iā AI i hiki ke loaʻa a kūpono hoʻi, ʻoi aku hoʻi ma ke kahua o nā hopena ʻike i nā kiʻiʻoniʻoni. ʻO Koduri, kahi mea hoʻolālā chip kūleʻa, manaʻo e hoʻohana iā AI e hana i kēlā me kēia mea pena he "super-artist" ma ke aʻo ʻana i nā tausani o nā mea pena kiʻi ma India i nā mea hana a me nā ʻenehana hou. ʻO ka pahuhopu ka hana ʻana i nā hiʻohiʻona ʻike e like me nā mea like me "Game of Thrones," akā ma kahi hapa o ke kumukūʻai. Makemake ʻo Koduri e hoʻohaʻahaʻa i ka waihona kālā no ka hoʻokumu ʻana i nā kiʻiʻoniʻoni e like me "Avatar," i kumukūʻai ma kahi o $ 400 miliona, i $ 10 miliona wale nō me ke kōkua o AI.

Akā naʻe, ʻaʻole pau ka manaʻo o Koduri i ka ʻoihana kiʻiʻoniʻoni. Makemake ʻo ia e lawe iā AI i nā wahi mamao o India ma o ka hoʻonohonoho ʻana i nā kikowaena data i loko o kēlā me kēia radius 100-kilomita, e hiki ai i nā ʻōnaehana kamepiula ke loaʻa i nā poʻe he nui. Manaʻo ʻo ia no ka lilo ʻana o India i alakaʻi ʻenehana, pono ia e hoʻokomo i ka ʻoihana maikaʻi loa no ka hoʻopili ʻana. ʻOiai ʻo ke kumu kūʻai o ka hoʻonohonoho ʻana i nā kikowaena data he mea paʻakikī paha, ua hilinaʻi ʻo Koduri e hiki i India ke hoʻokō ma o ka hoʻohana ʻana i kāna mau hana hana a hoʻemi i nā kumukūʻai i kahi mau piliona kālā.

Hoʻopuka pū ʻo Koduri i ka paʻakikī o ka huki ʻana i nā chip kiʻekiʻe a me nā ʻenekini AI e hana ma India. Manaʻo ʻo ia ʻaʻole ʻo ke kālā ke kumu hoʻoholo, akā ʻo ka makemake nui a me ka kaiaola e hiki ai iā India ke hāʻawi. ʻO ke kūkulu ʻana i kahi kaiaola ikaika, e like me nā mea ma Silicon Valley a me nā ʻenehana ʻenehana ʻē aʻe, e paipai i nā ʻenekini akamai e hoʻi i ka home a kōkua i ka chip a me ka ʻoihana AI.

No ka hoʻoponopono ʻana i ke ʻano o ka hoʻomaka ʻana o ka hoʻolālā chip ma India e lilo i ʻoihana lawelawe, ʻo Koduri ka mea nui o ka nānā ʻana i ka hoʻomohala ʻana i ka waiwai naʻauao (IP). Pono nā mea hoʻomaka e kūkulu i nā huahana e hoʻoponopono i nā pilikia o ka mea hoʻohana hope, inā ma ka pāʻani, AI, smartphones, a i ʻole nā ​​​​domain ʻē aʻe. Manaʻo ʻo Koduri me ke kākoʻo kūpono a me ka noʻonoʻo, hiki i India ke hoʻoulu i kahi moʻomeheu o ka hoʻomohala IP.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, manaʻo maikaʻi ʻo Koduri e pili ana i ka hiki o India i ka chip a me ka lewa AI. Ua aʻo a paipai ʻo ia i nā mea hoʻomaka chip ma ka ʻāina, me kahi hui hoʻolālā hoʻolālā i kapa ʻia ʻo Infinipack. I ka pane ʻana i ka manaʻo e hiki ke hāʻawi i nā ʻāpana ʻoi aku ka maikaʻi ma hope o ka "make" o ke kānāwai o Moore, hoʻomanaʻo mai ʻo Koduri iā mākou ʻo ke kumu o ke kānāwai ʻo Moore ʻo ka pālua o ka hana chip i kēlā me kēia ʻelua makahiki. ʻOiai ʻaʻole paha kēia ka hihia, mālama ʻo ia i hiki ke holomua ʻenehana.

