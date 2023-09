Hiki i nā Keaukaha Uila Ford F-150 ke hoʻohana i nā palapala ʻāina ʻo Apple no ka hoʻokele EV

Loaʻa i nā mea nona nā kaʻa kaʻa uila ʻo Ford F-150 Lightning ke koho e hoʻokele me ka hoʻohana ʻana iā Apple Maps a loaʻa i ke alakaʻi i kahi e uku ai ma ke ala. Ua hōʻike koke ʻia kēia hiʻohiʻona ma kahi kamaʻilio i hoʻouna ʻia e nā mea kūʻai aku Ford, e ʻōlelo ana e loaʻa i nā mea nona nā Uila āpau i ka hiʻohiʻona Apple Maps. Eia nō naʻe, pono ia iā Apple iOS 15.4 a i ʻole ka mea hou aʻe a me Ford Power-Up 6.3.0 a i ʻole.

ʻOiai ʻaʻole hou ka alakaʻi ʻana o Apple Maps EV i nā Ford EV, he mea mua ia no ka hoʻohālike F-150 Lightning. Ma mua, ua loaʻa ia ma ka Ford Mustang Mach-E, e uhi ana i nā hiʻohiʻona mai 2022 a me 2023, a me kekahi mau hiʻohiʻona kahiko e pili ana i ka polokalamu polokalamu infotainment.

Ua wehewehe ʻo Ford e hoʻohana ana ʻo Apple Maps i ka ʻikepili iPhone e heluhelu ai i ka ʻike kaʻa a me ka pākaukau ke hoʻopili ʻia iā CarPlay, e hoʻohui ana i nā loina i ka huakaʻi inā pono. ʻAʻole i hoʻāʻo ʻo Green Car Reports i ka hana hoʻopaʻa-hoʻoki ʻana o Apple Maps i hoʻohālikelike ʻia me nā hiʻohiʻona hoʻokele maoli o Ford a me ka pūnaewele hoʻouka BlueOval.

ʻO nā mea hana ʻē aʻe, e like me Porsche, ua hoʻohui iā Apple Maps i kā lākou EV e nānā i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu a hoʻololi i nā ala e pili ana i nā loli kiʻekiʻe a me nā mea ʻē aʻe. ʻO BMW ka inoa mua e hiki ai i kēia hiʻohiʻona i kahi EV-market US, ka 2022 BMW i4.

Hoʻokomo pū ʻia ʻo Google i nā mea hoʻoili kaʻa uila i kāna ʻōnaehana hoʻokele, e hāʻawi ana i nā manaʻo o ka mokuʻāina a me ka laulā no nā hiʻohiʻona EV koho. Hōʻike ʻo Ford i kāna ʻōnaehana hoʻokele maoli e hāʻawi i nā hiʻohiʻona ʻē aʻe ʻaʻole i hāʻawi ʻia ma o Apple Maps, e like me ka loaʻa ʻana o ke kahua hoʻoili, nā kikoʻī uku i hoʻopili ʻia i kahi ʻike kaʻa kūʻokoʻa, a me ka ʻike ma ka pūnaewele uku BlueOval o Ford.

Ma waho aʻe o ka hoʻohui ʻana o Apple Maps, hoʻolauna ʻo Ford i kahi hiʻohiʻona Charge Assist e hiki ai i nā mea hoʻokele ke loaʻa, hoʻomaka, a uku no nā kikowaena hoʻolimalima lehulehu me ka hoʻohana ʻana i ka pale o ka ʻōnaehana infotainment. Hoʻopau kēia i ka pono no nā polokalamu ʻokoʻa e like me FordPass a i ʻole ka polokalamu o ka pūnaewele hoʻoili.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ke hoʻonui nei ʻo Ford i nā mana o ka F-150 Lightning e hāʻawi i kahi ʻike maʻalahi a maʻalahi no nā mea hoʻokele EV, inā makemake lākou e hoʻohana i ka Apple Maps a i ʻole ka ʻōnaehana hoʻokele maoli o Ford.

