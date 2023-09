E lilo ʻo WWOO-LD Boston i mea hoʻolaha TV 5G OTA mua

Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo WWOO-LD Boston e hana i ka mōʻaukala ʻo ia ka mea hoʻolaha mua US e hāʻawi i ka hoʻolaha TV ma ka lewa (OTA) ma 5G. Ua waiho ka hui no ka laikini hoʻokolohua me ka Federal Communications Commission a hoʻolālā e hoʻomaka i ka hoʻolaha 5G ma ka Pōʻakolu, Kepakemapa 13, 2023.

Ke hele mai nei kēia neʻe ʻana i ka holomua ʻenehana a me ka hoʻonui ʻana i ka noi no ka wikiō a me ka ʻikepili ma nā polokalamu kelepona e hana i kahi kūlana kūpono no ka hoʻāʻo ʻana a me ke kūkulu ʻana i ka hoʻolaha 5G. Hāʻawi ʻo WWOO-LD i nā hana a "SuperFrank" Copsidas, ka mea nāna i hoʻokumu i ka Low Power TV Broadcasters Association a me XGen Network, no ka hana ʻana i kēia milestone.

ʻOiai e hoʻāʻo ana, ʻo WWOO-LD's 24/7 5G hoʻolaha e wehe i ke ala no nā mea ʻoki kaula e hiki mai ana e hauʻoli i nā pono o kēia lawelawe. Ma ka hoʻohana ʻana i kahi "hoʻokahi-a-nui," manaʻo ka hoʻolaha ʻana o 5G e hōʻemi i ka hoʻopaʻa ʻana a me nā kaʻa kaʻa i hana ʻia e ke kumu hoʻokahi i hoʻokahi i hoʻohana ʻia no ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili a me ke wikiō i nā mea pili.

ʻO kekahi o nā mea maikaʻi o ka hoʻolaha 5G ʻo kona hiki ke hana me nā hale kiaʻi haʻahaʻa a me ka mana haʻahaʻa i hoʻohālikelike ʻia i ka hoʻolaha piha piha. Eia kekahi, ʻaʻohe mea i hōʻike ʻia i ka wā hoʻāʻo. Pono e ʻike ʻia ma kahi o 75 pakeneka o nā mea hoʻolaha āpau ma US e hoʻohana i nā kikowaena haʻahaʻa haʻahaʻa.

ʻO Preston Padden, ka Luna Hoʻolālā Nui o ka Low Power TV Broadcasters Association, e hōʻike ana i ka waiwai o ka hoʻolaha 5G i nā ʻano hiʻohiʻona. ʻAʻole hiki iā ia ke hoʻoponopono wale i nā pilikia i ʻike ʻia i ka wā e hoʻāʻo ai e nānā i kahi pāʻani ma ke kelepona i loko o ke kahua pāʻani lehulehu, akā e wehe pū ana i nā hiki no ke aʻo lōʻihi, wikiō i hoʻopili ʻia kiʻekiʻe no ka poʻe pane mua, a me ka hoʻopili ʻana i nā wahi i nele i ka pūnaewele.

ʻO kēia ʻanuʻu i hana ʻia e WWOO-LD Boston he mea nui i ka ulu ʻana o ka hoʻolaha ʻana ma US a hoʻonohonoho i ke kahua no ka hoʻohui ʻana o ka ʻenehana 5G i ka ʻāina media.

Puna: Cord Cutters News, Low Power TV Broadcasters Association