ʻO nā hoʻolaha hou a me nā hōʻiliʻili no nā lālā PlayStation Stars i Kepakemapa

E nānā i nā lālā o PlayStation Stars! Hāʻawi ʻo Kepakemapa i nā hoʻolaha hou a me nā mea hōʻiliʻili no ʻoe e leʻaleʻa. E mākaukau e hoʻokō i nā luʻi hou, e loaʻa nā makana, a e hoʻohui i kāu mau hōʻiliʻili kikohoʻe. E noho pili ma ka PlayStation App a puni ka mahina no nā mea hou aku.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi i kēia mahina ʻo ka PlayStation & You: Wireless Keyboard Campaign. Inā ʻoe he mea nona ka PS3 kīwī kīwī, ua kokoke e uku ʻia kou kūpaʻa. Ma ke komo ʻana i kēia hoʻolaha, hiki iā ʻoe ke wehe i kahi hōʻiliʻili kikohoʻe kūʻokoʻa - ʻo ka PS3 kīwī kīwī maʻamau. E hoʻomaka wale i ka hoʻolaha a e hui pū kēia ʻāpana nostalgic i kāu hōʻiliʻili kikohoʻe.

No nā lālā Extra a Premium/Deluxe o PlayStation Plus, hāʻawi ka Game Catalog i kahi koho ākea o nā pāʻani e koho ai. I kēlā me kēia mahina, hōʻano hou ʻia ka waihona me nā mea hou. I Kepakemapa, manaʻo mākou e hoʻāʻo i kekahi mau poʻo inoa pono-pāʻani mai Iapana, e like me Dynasty Warriors 9, Lost Judgement, Devil May Cry 5, Death Stranding, a me Ghostwire: Tokyo. Ma ka pāʻani ʻana i kekahi o kēia mau pāʻani, hiki iā ʻoe ke loaʻa nā helu 50.

Mai poina e pili ana i ka PlayStation Plus Monthly Games Campaign. I kēia mahina, loaʻa i nā lālā PlayStation Plus ka manawa e loaʻa ai nā helu 50 ma ka pāʻani ʻana i kekahi o nā pāʻani mahina o Kepakemapa. E nānā pono i nā pāʻani i hoʻolaha ʻia no kēia mahina e hoʻohana pono i kēia hoʻolaha.

Inā ʻaʻole i loaʻa iā ʻoe ka manawa e komo ai, aia nō ka pāʻani Hard Game Club no Cuphead a hiki i ʻOkakopa 14. E loaʻa i ka pahu "A Day at the Fair" e wehe ai i ka hōʻiliʻili kikohoʻe ʻo Cuphead Hard Game Club. A inā ua loaʻa iā ʻoe kēia puʻupuʻu, e hoʻomaka wale i ka hoʻolaha a pāʻani i kekahi pāʻani PS4 a i ʻole PS5 e loaʻa ai ka Baluna Pāʻani Paʻa Paʻa.

E hoʻomanaʻo i ka ʻimi ʻana i ka ʻāpana makana PlayStation Store o kāu PlayStation Stars Rewards Catalog. Maʻaneʻi, hiki iāʻoe ke kūʻai i kāu mau helu no nāʻano pāʻani kupaianaha. ʻO kekahi mau hiʻohiʻona o nā pāʻani e kali nei iā ʻoe me Cuphead, Moss, a me Dredge.

Inā ʻaʻole ʻoe he lālā PlayStation Stars, ʻo kēia ka manawa kūpono e hui pū ai. E aʻo hou e pili ana i PlayStation Stars a kau inoa i kēia lā!

E ʻoluʻolu, ʻaʻole i loaʻa ka hoʻolaha PS Stars ma Indonesia.

Nā wehewehena:

– Nā mea hōʻiliʻili kikohoʻe: ʻO nā mea hiki ke hōʻiliʻili a mālama ʻia me ke kikohoʻe, hoʻohana pinepine ʻia e like me ke ʻano o ke kālā virtual a i ʻole e hoʻonui i ka hōʻiliʻili kikohoʻe a ka mea hoʻohana.

- PlayStation Plus: He lawelawe kau inoa no nā mea hoʻohana PlayStation e hāʻawi ana i nā pono like ʻole, me nā pāʻani manuahi o kēlā me kēia mahina, nā uku kūʻokoʻa, a me ka loaʻa ʻana o ka multiplayer pūnaewele.

- Nā Hōkū PlayStation: He papahana uku no nā mea hoʻohana PlayStation kahi e hiki ai i nā lālā ke loaʻa nā helu a wehe i nā makana kūʻokoʻa.

