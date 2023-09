Hoʻolaha ʻia ka lā hoʻokuʻu ʻo Football Manager 2024

By

Ua hōʻike ʻo Sega e hoʻokuʻu ʻia ʻo Football Manager 2024 ma Nowemapa 6th. E loaʻa ka pāʻani ma nā kahua like ʻole, me PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S, a me nā smartphones. ʻO kēia ka 20th installment ma ka moʻo Football Manager a ʻo ia ka pāʻani mua o ka moʻo e hoʻomaka ma Iapana.

ʻO kahi hiʻohiʻona koʻikoʻi o FM24 ka loaʻa ʻana ma ka Xbox Game Pass i ka hoʻomaka ʻana no nā mea hoʻohana PC a me Xbox Series X/S. Hoʻohui, hiki ke loaʻa iā Football Manager 2024 Mobile ma o Netflix, ma hope o ka hoʻokomo ʻana o FM23 Touch ma Apple Arcade.

ʻO Sports Interactive, ka hui hoʻomohala ma hope o ka pāʻani, hōʻike i ko lākou hauʻoli e pili ana i ka hoʻokuʻu ʻana ma Iapana a me ka hoʻokomo ʻana i ke kākoʻo ʻōlelo Kepani. ʻO kēia, me ka hoʻohui pū ʻana o ka pāʻani i Netflix, nona kahi waihona mea kākau ākea ma mua o 230 miliona mau kānaka ma ka honua holoʻokoʻa, hāʻawi i kahi manawa kūpono no ka poʻe pāʻani Football Manager e ulu hou aʻe.

Ke wehe ʻia nei nā kauoha mua no ka Football Manager 2024, e hāʻawi ana i kahi hoʻemi 10 pakeneka a hiki i ka lā hoʻomaka. Hāʻawi ka pre-ordering i ke komo ʻana i kahi manawa komo mua no nā mea pāʻani PC/Mac ma kahi o ʻelua pule ma mua o ka hoʻokuʻu ʻana o ka pāʻani.

He mea pono ke hoʻomaopopo ʻia ʻo Football Manager 2024 ka manaʻo hope loa ma mua o kahi hoʻoponopono nui i hoʻonohonoho ʻia e hana i kēia makahiki me FM25. I loko o kahi ninaninau me Eurogamer, ua hōʻike ʻo Miles Jacobson, ka luna o Sports Interactive, i kona hōʻeha pilikino i ke komo mua ʻana i ka moʻolelo, ʻoiai ʻo kona kaulana nui.

Sources:

- Eurogamer

- Sega

Nā wehewehena:

- Xbox Game Pass: He lawelawe kau inoa i hāʻawi ʻia e Microsoft e hāʻawi i ke komo i kahi waihona o nā pāʻani no ka uku mahina.

- Ke komo mua: He manawa ma mua o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o kahi pāʻani i hiki ai i nā mea pāʻani ke komo a pāʻani i ka pāʻani i ka wā e hoʻomohala ʻia ana a i ʻole hoʻāʻo.