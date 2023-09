ʻO Football Manager 2024 Mobile e hele mai ana i nā pāʻani Netflix i Nowemapa

E hoʻomaka ana ʻo Football Manager, ka moʻo pāʻani wikiō kaulana a SEGA, i kāna polokalamu kelepona paʻa ma Netflix Games i Nowemapa 2023. ʻO ka hoʻokuʻu e hiki mai ana, i kapa ʻia ʻo "Football Manager 2024 Mobile" ua mahalo ʻia ʻo ia ka paʻi piha loa a hiki i kēia lā a hiki i nā mea pāʻani ke hōʻuluʻulu i kahi. pūʻulu o nā mea pāʻani pôpeku mai nā liiki like ʻole.

E hoʻokuʻu ʻia ka pāʻani ma ka mobile ma ka ʻaoʻao o ka pahu pahu a me ka paʻi kikohoʻe no nā consoles nui a me nā kahua PC e like me Steam, Epic Games, a me Xbox Game Pass. ʻO ka holomua mua mai ka 2023 edition of Football Manager hiki ke hoʻoneʻe ʻia i ka hoʻokuʻu hou, akā e koi ʻia kahi inoa inoa Netflix e pāʻani.

Pono e hoʻomaopopo ʻia ʻo Football Manager 2024 Mobile, e like me nā pāʻani ʻē aʻe a pau ma Netflix (ka huina o 74 mau poʻo inoa), ʻaʻole e loaʻa nā hoʻolaha a me nā microtransactions. Ma kahi moʻomanaʻo moʻomanaʻo moʻomanaʻo, hōʻike ʻo Netflix i kona hiki ʻana i ke ao holoʻokoʻa a me ka waihona lālā i kumu no ka neʻe ʻana o ka pāʻani i kā lākou kahua, e ʻae ana i nā mea pāʻani e komo i ka pāʻani ma mua o ka wā ma mua.

No ka hoʻoiho ʻana i ka Football Manager 2024 Mobile, hiki i nā mea pāʻani me kahi lālā Netflix ke loaʻa a hoʻokomo i ka pāʻani ma o ka polokalamu kelepona Netflix i kona hoʻokuʻu ʻana. E loaʻa ia ma kahi lālani pāʻani i hoʻolaʻa ʻia ma nā kelepona Apple a me kahi pā pāʻani ʻokoʻa ma nā polokalamu Android. Eia naʻe, ʻaʻole e loaʻa ka pāʻani ma o ka polokalamu Netflix ma nā PC, TV, a me nā ʻoliʻoli pāʻani.

ʻO kēia hui pū ʻana ma waena o SEGA a me Netflix e hōʻailona i kā lākou pāʻani lua, ma hope o ka hoʻokuʻu ʻana o Sonic Prime Dash ma mua o kēia makahiki. E hōʻike ʻia nā kikoʻī hou aku e pili ana i ka mana Netflix o Football Manager i ka hopena o ʻOkakopa.

Ke kokoke mai nei ka lā hoʻokuʻu, hiki i nā mea pāʻani a me nā mea pā o Football Manager ke kali i ka ʻike kelepona hou ma Netflix Games, e hoʻonui ana i ka hiki ʻana o ka pāʻani simulation hoʻokele pôpeku kaulana i kahi lehulehu ākea.

