Kūʻai ʻo Flipkart Mobiles Bonanza: Nā Kūʻai Nui ma nā kelepona

Ke hoʻokipa nei ʻo Flipkart i kahi kūʻai Mobiles Bonanza kahi e ʻike ai nā mea kūʻai aku i nā makana kupaianaha a me nā uku hoʻemi ma nā ʻano kelepona like ʻole, me nā hiʻohiʻona kaulana e like me ka iPhone 14, Realme 11 Pro, Redmi Note 12 Pro, a me Nothing Phone 1. ʻO kēia kūʻai aku ʻehiku lā. hoʻomaka i ka lā 3 o Kepakemapa a hoʻomau a hiki i ka lā 9 o Kepakemapa.

I loko o kēia kūʻai aku, hāʻawi ʻo Flipkart ʻaʻole wale i nā uku hoʻolimalima akā hāʻawi pū i nā panakō, nā uku uku uku, nā koho EMI ʻaʻohe kumu kūʻai, a me nā makana hoʻololi ma nā kelepona koho. Hiki i nā mea kūʻai ke hoʻohana i kēia mau kuʻikahi e kūʻai i kā lākou mau kelepona i makemake ʻia ma nā kumukūʻai kūpono.

Ma ke kūʻai aku ʻana o Mobiles Bonanza, ua helu ʻia ka iPhone 14 ma Rs. 68,999, iho mai kona kumu kuai kumu o Rs. 79,900. Loaʻa ka Realme 11 Pro 5G no Rs. 22,999, ma kahi o Rs. 23,999. Hiki ke kūʻai ʻia ka Redmi Note 12 Pro 5G ma ke kumu kūʻai mua o Rs. 19,499, iho mai Rs. 24,999. Eia kekahi, ua helu ʻia ka Nothing Phone 1 no Rs. 28,999, hoemi mai kona kumu kuai kumu o Rs. 33,999.

Eia naʻe, inā haʻalele ʻoe i kēia kūʻai aku, mai hopohopo! Loaʻa iā Flipkart nā kūʻai aku e hiki mai ana e hiki iā ʻoe ke kali i mua. Ma ʻOkakopa, manaʻo ʻia e hoʻomaka ke kūʻai ʻana i nā Billiona Nui o kēlā me kēia makahiki ma ʻOkakopa 3 a hiki i ka lā 10 ʻOkakopa. Eia kekahi, hiki iā Flipkart ke hoʻopaʻa i kahi kūʻai nui ʻo Big Dussehra mai ʻOkakopa 20 a ʻOkakopa 24, e hāʻawi ana i ka 80 pakeneka hoʻemi ma nā huahana like ʻole.

Ke neʻe nei mākou i Nowemapa, hiki paha iā Flipkart ke hoʻonohonoho i kahi kūʻai Big Diwali mai Nowemapa 1 a Nowemapa 6, a ukali ʻia e ka Flipkart Mobile Bonanza kūʻai mai Nowemapa 8 a Nowemapa 14, e hōʻike ana i nā kuʻikahi kūʻokoʻa a me nā uku kūʻai ma nā kelepona. Eia kekahi, e kūʻai ʻia ana nā Grand Gadgets Days mai Nowemapa 18 a hiki i Nowemapa 24 a me ke kūʻai ʻana i nā hale mea hale nui mai Nowemapa 24 a i Nowemapa 28. E ʻike pū paha nā pule hope o Nowemapa i ke kūʻai ʻana i ka Best Of Season, Grand Gadget Days kūʻai, a me Black Kūʻai Pōʻalima ma Flipkart.

Ma Kekemapa, e hoʻomākaukau iā ʻoe iho no ke kūʻai aku ʻana i ka Flipkart End of Season mai Dekemaba 7 a hiki i Dekemaba 12, ke kūʻai aku ʻana i nā lā nui mai Dekemaba 16 a hiki i Dekemaba 21, ke kūʻai Kalikimaka o ka Flipkart End Of Season kūʻai mai Dekemaba 22 a hiki i Dekemaba 25, a me ka Kūʻai hope makahiki mai ka lā 24 o Kekemapa a hiki i ka lā 31 o Kekemapa. Hiki nō iā Flipkart ke hoʻonohonoho i ke kūʻai ʻana i nā lā ʻo Grand Gadgets i nā lā hope ʻekolu o ka makahiki.

I loko o kēia mau kūʻai aku e hiki mai ana, hoʻolālā ʻo Flipkart e hui pū me nā ʻoihana kālā like ʻole e hāʻawi i ka cashback, nā helu uku, a me nā uku i nā mea kūʻai aku, me ka hōʻoia ʻana e hiki iā lākou ke mālama hou aku i ke kūʻai ʻana ma ka pūnaewele.

Sources:

– Flipkart: Mobiles Bonanza Sale: E nānā i nā makana maikaʻi loa ma nā kelepona

– Flipkart: Ka Papa Hana Hana Kūʻai Kūʻai e hiki mai ana