Hui Kaiāulu ʻAmelika ʻĀkau: Hoʻoikaika i ka holomua o ka hoʻololi kikohoʻe

Hoʻopilikia pinepine ʻia ka kūleʻa o nā papahana hoʻololi kikohoʻe e nā hoʻolālā kikohoʻe maikaʻi ʻole, ka ʻole o ka hoʻolikelike ʻana i nā koho ʻenehana, a me ka hoʻohana ʻana i nā ʻōnaehana hou a me nā kaʻina hana. Kākoʻo ʻia kēia mau ʻike e nā noiʻi noiʻi ʻaoʻao ʻekolu mai nā ʻoihana e like me Deloitte. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau pilikia, ke komo nei nā loea ʻoihana e like me CIO Kenny Mullican, AE Index Report host Toni Witt, a me ka mea hoʻokumu ʻo Cloud Wars ʻo Bob Evans i ka Community Summit North America. ʻO kēia hanana, i hoʻonohonoho ʻia mai ʻOkakopa 15-20 ma Charlotte, North Carolina, ʻike ʻia ʻo ia ka papahana kūʻokoʻa kūʻokoʻa nui loa, hoʻomaʻamaʻa, a me ka hoʻonaʻauao no ka Microsoft Business Applications space.

Hāʻawi ʻo Community Summit North America i kahi papahana piha e pili ana ma luna o 500 mau kau ma nā kumuhana like artificial intelligence (AI), Dynamics, Dynamics 365, a me Power Platform. Hiki i nā mea komo ke hoʻohana ma mua o 30 mau papa lima lima ma ka Academy a loaʻa i ke kōkua pilikino ma nā papa kōkua ʻo Tech Medic. Hoʻohui hou, hōʻike ka hanana i kahi ākea o nā ISV, nā mea aʻoaʻo, a me nā mea hoʻohui pūnaewele ma ka papahele hōʻike, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai a me nā hoʻonā.

I ka wā o ka hanana, e lawe ʻo Bob Evans i ke kahua koʻikoʻi e kūkākūkā i ke kūlana o Microsoft ma ke ʻano he ʻoihana kiʻekiʻe ma kāna papa inoa Cloud Wars Top 10. Me ka 4,000 ʻoihana ʻenehana ʻoihana e hele ana, e hōʻike ana i nā hui waena waena a me nā hui ʻoihana, hāʻawi ʻo Summit NA i kahi manawa kūʻokoʻa no nā poʻe a me nā hui e loaʻa i ka hoʻomaʻamaʻa hohonu a me ka hoʻonaʻauao hiki ke hoʻopili pololei ʻia i kā lākou mau hana hoʻololi kikohoʻe. ʻO kēia ʻike hoʻonaʻauao koʻikoʻi e hiki ai i nā mea komo ke hoʻoikaika i kā lākou huakaʻi i nā lā ʻelima wale nō.

ʻIke ʻia ka hopena o ka hanana ma ka hōʻike ʻana a ka CIO o kahi ʻoihana hana, nāna i hoʻoikaika i ka hoʻihoʻi ʻana i ke kālā i loaʻa ma ka hoʻouna ʻana i kā lākou hui i Community Summit North America. I ka neʻe ʻana o ka hui i ka D365 Waiwai, Operations, a me Supply Chain Cloud ERP, makemake nui kā lākou IT a me nā hoa kālā e hōʻiliʻili i nā ʻōlelo aʻoaʻo, nā aʻoaʻo, a me ka ʻike pehea e hoʻokō ai i kā lākou mau pahuhopu hoʻololi kikohoʻe.

Ke kū nei ʻo Community Summit North America ma ke ʻano he hālāwai kūkā mea hoʻohana kūʻokoʻa lōʻihi loa no ka Microsoft Business Applications Ecosystem. Me ka nānā ʻana i ka hāʻawi ʻana i nā ʻōlelo aʻoaʻo a me nā alakaʻi honua maoli, ua hana ʻia ka hanana "No nā mea hoʻohana, e nā mea hoʻohana". E hui pū me nā loea ʻoihana a me nā mea hoʻomaʻamaʻa ma Community Summit North America e loaʻa nā ʻike i ka hoʻohana ʻana i nā noi ʻoihana Microsoft e hoʻokō i nā pahuhopu hoʻololi kikohoʻe o kāu hui.

