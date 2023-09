ʻO ka hoʻopau ʻana o Kina i ka hoʻohana ʻana i ka iPhone ke kumu e nalowale ai ʻo Apple i ka waiwai kūʻai

Ua ʻike ʻo Apple i ka $ 200 biliona i hoʻopau ʻia i kāna waiwai kūʻai ma muli o nā hopohopo e hoʻopau ana ʻo Kina i ka hoʻohana ʻana o iPhone e nā luna aupuni. Ke hele mai nei kēia nūhou ma mua o ka hoʻokuʻu ʻana o Apple i kāna kelepona hou loa, i manaʻo ʻia e kōkua i ka ʻoihana ma mua o Samsung ʻo ia ka mea hana kelepona nui loa ma ka leo. Eia nō naʻe, ʻo nā curbs i hōʻike ʻia ma nā iPhones aupuni ma Beijing a me ke ala hou ʻana o Huawei e hoʻokau i nā pilikia koʻikoʻi no Apple ma ka mākeke Kina. Aia ʻo Kina ma kahi o ka hapalima o ka loaʻa kālā o Apple.

ʻO ka maopopo ʻole e pili ana i ka hopena o Apple ma Kina ua hāʻule kāna mau ʻāpana ma kahi o 6% i nā lā ʻelua i hala. Ke hopohopo nei nā mea hoʻopukapuka i ka hopena o kēia mau palena i ka hana o ka ʻoihana e hiki mai ana. He mākeke koʻikoʻi ʻo Kina no Apple, a ʻo nā pilikia āpau e kū nei ma ka ʻāina hiki ke loaʻa i ka hopena koʻikoʻi i kona kūleʻa holoʻokoʻa.

ʻO nā kaohi a Kina i nā iPhones aupuni, i hui pū ʻia me ka emi ʻana o ka mākeke o Apple, ua noho aliʻi i ka hoʻokūkū ma waena o Apple a me Huawei. Ke hoʻoweliweli nei ke ala hou ʻana o Huawei e uhi i nā hoʻokō o Apple a hoʻokūkū i kona kūlana ma ke ʻano he brand smartphone alakaʻi.

Ma kahi o nā pilikia a Apple ma Kina, aia kekahi mau hanana nūhou nui e nānā. E hoʻokuʻu ʻo Iapana i nā helu ulu GDP i hoʻoponopono hou ʻia, a ke mālama nei ʻo India i ka hui G20, i hele ʻia e nā alakaʻi o ka honua e like me US Pelekikena Joe Biden. ʻO ke koho pelekikena o Maldives a me ka hoʻolauleʻa makahiki 75th o North Korea he mau hanana geopolitical.

He mea koʻikoʻi ia no Apple e hoʻokele pono i kēia mau pilikia ma Kina i mea e mālama pono ai i kona kūlana ma ka mākeke kelepona honua. ʻO nā hoʻomohala hou aʻe i ka palena o Kina i ka hoʻohana ʻana i ka iPhone a me ka hoʻokūkū ma waena o Apple a me Huawei e hoʻomau i ka hopena i ka waiwai mākeke a me ka maikaʻi o Apple.

